أمانة القصيم تصادر 350 جالون مخلل مجهولة المصدر - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

صادرت فرق العمليات والطوارئ بأمانة منطقة القصيم ما يقارب 350 جالون تحمل مواد غذائية ” المخلل ” مجهولة المصدر يتم تصنيعها وتخزينها داخل أحد الشقق السكنية بمدينة بريدة من قبل أحد العمالة.

وقالت الأمانة القصيم إن تفاعل عمليات وطوارئ الأمانة مع بلاغ أدى إلى الوصول لهذه الكمية مجهولة المصدر من ” المخلل ” حيث باشرت العمليات والطوارئ والمراقب الصحي والدوريات الأمنية عملية الوقوف على الشاحنة التي كانت تقوم بتحميل الكميات وبيعها على عدد من المطاعم في مدينة بريدة.

وأضافت في بيان لها أنه تم حجز الشاحنة مع مصادرة جميع الكميات والإعداد لإتلافها فيما تتحفظ الجهات الأمنية على البائع لاستكمال بقية الإجراءات.