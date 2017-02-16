ضبط 49 مخالفا ومركبات مسروقة وكميات من القات تقدر بأكثر من مليون ريال بالحشر وعمود - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أطاحت شرطة جبال الحشر وعمود ودوريات مركز المحافظة في حملة أمنية مشتركة ب 49 مخالفا من الجنسية اﻹفريقية وثلاث مركبات اثنتان منها معمم عنها من قبل شرطة منطقة الرياض باﻹضافة لضبط كميات من القات والحشيش المخدر والعرق المسكر تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال وذلك خلال حملة أمنية أستهدفت المواقع الوعرة والمشبوهه التي يختبئ بها المخالفون ويسلكها المهربون بعيدا عن أعين رجال اﻷمن وأطاحت بهم في عمليتين منفصلتين.

حيث تم في العملية اﻷولى اﻹطاحة ب49 مخالفا من الجالية اﻹفريقية باﻹضافة لضبط مركبة بها 1120 حزمة من القات المحظور كما تم ضبط شخصين من اﻷفارقة عقب رصدهم بأحد المواقع الوعرة حاول بمقاومة رجال اﻷمن وإطلاق النار تجاههم ما اقتضى الرد عليهم والتعامل معهم بما يقتضيه الموقف ما اسفر عن القبض عليهم.

وعثر بحوزتهما على 21 بلاطة من الحشيش المخدر وكميه من العرق المسكر.

وفي العملية الثانية تم ضبط مركبتين مسروقة ومعمم عنها من قبل شرطة منطقة الرياض عثر بالاولى منها على 800 حزمة من القات والاخرى 520 حزمة من القات المحظور.

هذا وقد جرى إتخاذ اللازم حيال اﻷشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهات الاختصاص.

من جهه أخرى أعرب عدد من المواطنين بالمحافظات الجبلية عن ارتياحهم للجهود اﻷمنية التي تبذل في تعفب المخالفين ودرء خطرهم عن المجتمع مثمنين تلك الجهود سائلين الله عز وجل ان يحفظ وطننا من كل شر ومكروه.

