مازيراتي تطلق طراز ليڤانتي في الشرق الأوسط - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

أطلقت العلامة الإيطالية مازيراتي طراز ليڤانتي، كأول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات، وتعتبر مازيراتي ليڤانتي بمثابة نقطة تحوّل مهمة في مفهوم السيارات الفارهة في الشرق الأوسط.

تستند ليڤانتي على تطوَر منصة السيدان من مازيراتي. وتم تطوير هيكل السيارة خصيصا لتوفير قيادة فريدة من نوعها على الطرقات العادية مع قدرة تنافسية للقيادة على الطرق الوعرة، ومزيد من الراحة الملموسة عملياً للقيادة اليومية.

ويتسم تصميم ليڤانتي بالتميّز والجاذبية، ليحمل العناصر واللمسات الجمالية الإيطالية؛ ويرسى معالم مفهوم جديد في عالم السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات.

تم تصميم ليڤانتي لتقديم أفضل مستويات الراحة في فئتها عند القيادة على الطرقات الصعبة. ويتكون تصميم التعليق المصنوع من الألمنيوم، مع شرائح التحميل المزدوجة والوصلات الخمس، من نوابض هوائية قياسية ومخمدات صدمات (Skyhook) التي يمكن التحكم بها كهربائياً.

وبالتعاون مع نظام الدفع الرباعي الذكي والنظام الجديد لتوجيه عزم الدوران.