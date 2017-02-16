القبض على وافد أحتجز مجموعة من بني جلدته طمعا في المال بصبيا - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

القت شرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة صبيا القبض على وافد عشريني على خلفية قيامة بإحتجاز 13 شخصا من بني جلدته وصلوا بطريقة غير مشروعة ليحتجزهم داخل أحد اﻷحواش وبطلب فديه مالية مقابل إطلاق سراحهم .

وعلى اثر ذلك اعدت خطة بحثية الت الى القبض على الشخص وتم اصطحابه لموقع إحتجازهم وقام رجال الامن بفك اسرهم وإستكمال إجراءات الكشف عليهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وفي الوقت ذاته العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة معهم بما يقتضيه النظام.