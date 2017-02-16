الهلال يستضيف الخليج في دوري جميل - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

يسعى الهلال لمواصلة حصد النقاط عندما يلتقي نظيره الخليج اليوم في الرياض في افتتاح منافسات الجولة الـ19 لدوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويدخل الهلال اللقاء بـ44 نقطة في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن الأهلي “الثاني” وبالتالي يدرك أهمية الفوز وتحقيق النقاط الثلاث للمحافظة على هذا الفارق أو زيادته في حال تعثر ملاحقه , وفي المقابل يدخل الخليج اللقاء بـ14 نقطة في المركز الـ13 “قبل الأخير” الذي يسعى بدوره لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة رحلة الابتعاد عن المراكز الأخيرة , وأن تخدمه نتائج منافسيه على الهبوط في هذه الجولة.