واشنطن(صدى):

أكد أدغار كيسي، وهو عراف أمريكي معروف تحقق كل نبوءاته ذاتها، إن الرئيس الرابع والأربعين سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأخير.

وقد ترك الرئيس باراك أوباما الذي يعد رئيس الولايات المتحدة الـ44 البيت الأبيض من دون أن يكون هو الرئيس الأخير، إذ حل محله الرئيس الجديد دونالد ترامب ،إلا أن هذا لا يعني أن الذين توقعوا أن يكون الرئيس الـ44 رئيس الولايات المتحدة الأخير هم مخطئون.

وكشف الباحث يفغيني غيغاؤوري أن ستيفن غروفر كليفلاند كان هو رئيس الولايات المتحدة الـ22 والـ24. ومن هنا فإن الرئيس الحالي ترامب هو رئيس الولايات المتحدة الـ44.

وفي ذات السياق ينكشف مزيد من الدلائل على أن الولايات المتحدة تسير إلى الزوال ومنها ما ينذر بتصدع القشرة الأرضية في أمريكا الشمالية لاسيما وإن الأمريكيين يستمرون في استخدام التقنيات التي كانت قد تسببت في وقوع الهزات الأرضية في أوكرانيا لاستخراج النفط الصخري من باطن الأرض.