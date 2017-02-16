نبوءة عراف.. ترامب آخر رئيس للولايات المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

نبوءة عراف.. ترامب آخر رئيس للولايات المتحدة
أكد أدغار كيسي، وهو عراف أمريكي معروف تحقق كل نبوءاته ذاتها، إن الرئيس الرابع والأربعين سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأخير.
وقد ترك الرئيس باراك أوباما الذي يعد رئيس الولايات المتحدة الـ44 البيت الأبيض من دون أن يكون هو الرئيس الأخير، إذ حل محله الرئيس الجديد دونالد ترامب ،إلا أن هذا لا يعني أن الذين توقعوا أن يكون الرئيس الـ44 رئيس الولايات المتحدة الأخير هم مخطئون.
وكشف الباحث يفغيني غيغاؤوري أن ستيفن غروفر كليفلاند كان هو رئيس الولايات المتحدة الـ22 والـ24. ومن هنا فإن الرئيس الحالي ترامب هو رئيس الولايات المتحدة الـ44.
وفي ذات السياق ينكشف مزيد من الدلائل على أن الولايات المتحدة تسير إلى الزوال ومنها ما ينذر بتصدع القشرة الأرضية في أمريكا الشمالية لاسيما وإن الأمريكيين يستمرون في استخدام التقنيات التي كانت قد تسببت في وقوع الهزات الأرضية في أوكرانيا لاستخراج النفط الصخري من باطن الأرض.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16230 ] نشر منذ 3 شهور
ولو أني ماأصدق العرافين والكهنة والدجالين
لكن الله يسمع منك😂😂😂😂😂😂
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههه. وذا الاصفر من يحكم
jamalco[ عدد التعليقات: 5317 ] نشر منذ 3 شهور
نيفيييييييييييييييين ) المدعيه عالمة النجوم أستضيفت ببرنامج بالمحور ليلة رأس السنه وتنبت لترامب لن يكمل مدته يغتال كذب المنجوم ولو صدقوا – ما إن حل ترامب الخرفان الجرذان الإخوان إستخبوا في جحورهم الجرذان الخرفان الإخوان سلط الله عليهم
نورة[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 3 شهور
جمالكو الله يسلط عليك جماعة الاخوان وداعش والروافض وحزب اللات وينسفك نسفا يا فارة المغطس😹