حاسبوا ممدوح الشمري يغزو تويتر.. يسب مواطن ووالدته على سناب شات - صحيفة صدى الالكترونية

حاسبوا ممدوح الشمري يغزو تويتر.. يسب مواطن ووالدته على سناب شات
انتشر على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، هاشتاق #حاسبوا_ممدوح_الشمري الذي يدعو الي القبض مجددا على الشمري المعروف بالمنسدح أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذي عاد من جديد للسب والقذف على سناب شات في حق مواطن ووالدته.
وكان الشمري تعرض للسجن لمدة شهر، وتجددت المطالبات لمتابعي الهاشتاق بحبسه مرة أخرى خاصة أنه عاد لنفس مسلكه القديم.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 3 شهور
وحشته الخيزران والسجن ..ماانقصخ هذا الادمي من المره الاوله ..
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 3 شهور
مايعوود في منحاه الا الثور ..مثل معروف !!
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
لِكُلِ داءٍ دَواءٌ يُستَطَبُ بِهِ
.إلا الحَمَاقَةَ أعيت من يُداويها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14820 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه
ولد الشمال[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 3 شهور
عيب عليك تراك من قبيله معروفه. اترك عنك كلام الورعان بالسناب او غيرها
خالد الكناني[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 3 شهور
عراقي مجنس ايش ترجى منه
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
هذا قليل حيا ولايمثل قبيله شمر والله مايمثلهم يارجال هذا دخيل عليهم وعلى البلد وهذا للاسف الي جانا من البدون وامثالهم
======== بتجرد وحياديه =========[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
او
قوقل
وسترون
أمرا
لا
يمكن
السكوت
عليه
ابداً
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 شهور
تكرما
كتابة
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
او
قوقل
وسترون
أمرا
لا
يمكن
السكوت
عليه
ابداً
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13325 ] نشر منذ 3 شهور
ماتربى للحين هالتافة وش سوى بعد
الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
من الغباء ومن الحماقة أن تعود وتسلك نفس الطريق الذي عاقبوك من اجله .
هذا يدل على الخلل في عقليته .. !! الله يشفيه ويعافيه مما ابتلاه
القريش[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
ترى زودوها ذ الصلب ، اشغلتونا الله يقلعكم غجر وصلب لَقِيتُم نعمه فلم تحفظوها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديه والله هذا يبليه لشط بالعقال الناس تكبر وتكبر عقوله وتعقل اركد بس يالمنسدح وين رجال شمر عنك
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
أقلعوا هالسوري لسوريا والا للعراق وفكونا من شره
هذولاء متسعودين بالقوه واشغلونا
القريش[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
يجب اعادة النظر في المجنسين، ووقف التجنيس، اتمنى ان لايزعل منكم احد، فمن لا يحترم الدولة وحكامها وخاصة من مثل هؤلا الغجر فيجب ان يؤدب، ويعاد لموطنه الأصلي، بعيداً عن وطننا.
القريش[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
يجب اعادة النظر في المجنسين، ووقف التجنيس، اتمنى ان لايزعل منكم احد، فمن لا يحترم الدولة وحكامها وخاصة من مثل هؤلا الغجر فيجب ان يؤدب، ويعاد لموطنه الأصلي، بعيداً عن وطننا.
alzaharni10[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض هذا ينسدح في السجن مايطلعونه مشكه التجنيس لاحول الله
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
شباب ما ينفع معهم التساهل بالأحكام القذف ذنب عظيم والكل يتساهل فيه وخاصة الشباب لابد من تشديد العقوبة عليهم جيل السناب والانستغرام يبيلهم دق حنكان 😡😡😡
مواطن[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
التجنيس مشكله
اسحبو الجنسيه منه وفكونا منه
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3419 ] نشر منذ 3 شهور
رجعت حليمة لعادتها القديمة🤔
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9025 ] نشر منذ 3 شهور
والله وسائل التواصل هي اللي خلت هالحثاله مشاهير
رجاء ✋….لاتسمونهم مشاهير 😤😤
ع ايش مشاهير؟؟؟ع الملاقه وقلة الحياء والتفاهه
نيم[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 3 شهور
هذا سطل زباله علا المحرقه علا طول
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 3 شهور
والله ياهو مكروه هالادمي مدري كيف وساعت وجهه مايشوف ردود الناس عليه مايحس انه كريه
لاحول ولاقوة الا بالله .. الله يهديه ويهدي مرضى حب الشهره على حساب السمعه
……….
بعدين هذا وش سالفته اللي كاتب (بها فساد عظيم) ابلشنا الله يبلشه
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 3 شهور
المفترض يتم تجنيد الاشكال هذه في الجيش لمدة 9 شهور
بعدها يتعدل وضعهم