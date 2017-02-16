حاسبوا ممدوح الشمري يغزو تويتر.. يسب مواطن ووالدته على سناب شات - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، هاشتاق #حاسبوا_ممدوح_الشمري الذي يدعو الي القبض مجددا على الشمري المعروف بالمنسدح أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الذي عاد من جديد للسب والقذف على سناب شات في حق مواطن ووالدته.

وكان الشمري تعرض للسجن لمدة شهر، وتجددت المطالبات لمتابعي الهاشتاق بحبسه مرة أخرى خاصة أنه عاد لنفس مسلكه القديم.