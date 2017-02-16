مواطن يقتل آخر بسبب خلاف بينهما وشرطة الرياض توضح الملابسات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

باشرت الجهات الأمنية في العاصمة الرياض، حادثة مصرع مواطن متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر طعنه بسلاح أبيض من قبل آخر، بسبب خلاف بينهما.

في ملابسات الواقعة قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، إنه ورد لمركز شرطة الحائر الأحد الماضي بلاغ بوصول شخص مصاب بجرح نافذ أسفل الصدر وبحالة حرجة إلى مستشفى الإيمان العام؛ حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وأضاف إلى أن فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قامت بالإجراءات اللازمة كافة لكشف خيوط الجريمة والعمل على سرعة ضبط مرتكبها، حيث تم الاشتباه في شخص سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر بعد أن أشارت الدلائل إلى تورطه في ارتكاب الجريمة.

وألفت أنه بضبط الجاني ومناقشته أقر بطعن المجني عليه بسلاح أبيض سكين بسبب خلاف بينهما، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على الجاني وأداة الجريمة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم، حسب الاختصاص.