الشيخ الغامدي يغرد بمقطع لـ «أم كلثوم» لدعم إباحة الأغاني - صحيفة صدى الالكترونية

الشيخ الغامدي يغرد بمقطع لـ «أم كلثوم» لدعم إباحة الأغاني
غرد الشيخ الدكتور أحمد الغامدي، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة سابقًا على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” بقطع فيديو لأغنية “يا اللي ظلمتوا الحب” لأم كلثوم فى إطار رصده جميع الأدلة من الكتاب والسنة التي توضح إباحة الأغاني والاستماع إلى المعازف.
وأثارت التغريدة ردود فعل متباينة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وانهالت الانتقادات حيث ذكر نشطاء التواصل أحاديث نبوية أخرى استندوا فيها إلى تحريم الغناء والمعازف فيما أبدى عدد آخر من الرواد إعجابهم بالشيخ وشجاعته للجهر برأيه دون خوف أو خجل، حيث كتب أحد الرواد: ” الله عليك يا استاذ أحمد انتقاء جميل، تحية لصدقك وشجاعتك هكذا يصنع التغيير وبهذا الصدق لا النفاق، يُكسر التابو”.
وفى ذات السياق رد الشيخ الغامدي على منتقديه مفندا الأحاديث التى ذكروها ليؤكد ضعف سندها أو روايتها.
خالد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
ستكتب شهدتهم ويسألون
aglu ahedd[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض لا يعطى أكبر من حجمه اللالمعة و يمسح كلمة رئيس هئية الامر بالمعروف لانه نكرة على المجتمع
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2393 ] نشر منذ 3 شهور
الصح شهادتهم
ابو طلال[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة الا بالله .. اللهم رده إلى الصواب .
اللهم تثبت قلوبنا على دينك .
=============>>>>>>> وطني الحبيب وهل احب احب سواه[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
انا[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
الأغاني حرام وخاصة التي كلماتها تدعو وتشجع على الزنا وفعل الفاحشة لكن الموسيقى بدون كلمات مشجعه على الفاحشة لا اعتقد انها حرام بالعكس لها فوائد علاجية نفسية وبث الفرح في النفس ومنها موسيقى الاسترخاء و النوم وموسيقى التفكير والتفاؤل والموسيقى الوطنية والعسكرية تشجع على مواصلة الحرب وحب الوطن لذلك يجب التفرقة بين الموسيقى المصاحبه للكلمات والموسيقى بدون كلمات
متفائل خير[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض ياخذو عليه تعهد بعدم اصدار فتاوا تثير الفتنه والبلبله بالمجتمع . فيه علماء هم من يصدرو الفتاوا هذا حلال وهذا حرام الشغله ماهي على الكيف والهوا والمزاج
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 3 شهور
اوقفوا هذا الهرم السفيه. هذا من زيود غامد. المشردين. ويقولون عنه شيخ. لو فيه خير ما خرج مع زوجته. كاشفة وجهها امام الناس واعيباه. يا أهل غامد الا يوجد رجل رشيد يوقف. شلة الأنس. المريضه أبعدوه عن ديار المسلمين. هذا من دعاة الفجور والفسق. ( شيخ المراقص)
حمود[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 3 شهور
هذا يخسى ان يكون شيخ هذا دجال وكذاب حاط اللحية يغش الناس فيها وهو ليبرالي يعرض حرمته على قنوات التلفزيون وهي متمكيجة ومتكحلة عديم الغيرة والمرؤه ويريد بناتنا وحريمنا مثل حرمته
اسال الله العلي العظيم ان يحشره يوم القيامة مع زمرته الضاله
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
فدع عنك العلوم فأنت فيها … دعي تعلق بالسراب
ومهما خلت درك العلم سهلا …بلا تعب ينال ولا طلب
ولا كد ولا سهر الليالي …ولا شد الرحال ولا اغتراب
فأنت مغفل فدم غبي …بليد الذهن أحمق من ذباب
صبي حجازي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
كل اناء بما فيه ينضح … وهذا هو مبلغ علم (النكرة) احمد الغامدي وكلامه هذا مثل كلام ابليس لآدم عندما اغراه بالاكل من الشجرة فكان عاقبته ان اخرج من الجنة ..
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 3 شهور
كل بيت فيه حمام
و هذا يمثل نفسه ولا يمثل قبيلة غامد هذا يحاول لفت الأنظار إليه ربما حبا في الشهرة لكنه سلك المسلك الخطأ وهو الإتجار بالدين ما نقول إلا الله يأخذه و يريح المسلمين من سمومه
احمد ابو محسن..مكة[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
لماذا لايطبق عليه عقوبة الفتوى لغير المختصين بها ؟؟ الم يحدد القرار اسماء محددة بعينها في هيئة كبار العلماء وفي كل منطقة للفتوى ؟ام ان المقصود به طلبة العلم والخطباء فقط؟ام الرويبضات فلا يطبق عليهم؟
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 3 شهور
ليه باقي يسمونه شيخ !!هذا داعيه للفساد ..
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 3 شهور
ونعم بغامد ياغامدي ولابه شجره الاوهبتها هبوب وهذا مريض نفسي ..ونعم بكل القبايل ..
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1962 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان ، يا ناس الشتم والسب والتعدي على الاخرين بالكلام ما يجوز ، اذا هو غلط نقول الله يهديه واذا هو صح نقول الله يوفقه ، مع اني متأكد انو حرام لكن يمكن هو عارف اكثر مني ومنكم والعلم عند الله .
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
ما فيه احد بهالدنيا ما يسمع أغاني وشيلات خاصة الشباب هو ذنب صحيح ولكن الكل يرتكب هذا الذنب يعني على قولتهم ذنب اهون من ذنب
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
هذا من يوم طلع يترزز جنب حرمته
كاشفهاا ..وانا غاسله يدي منه
لاكن الشرهه على اللي يسميه شيخ للحين.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
الله يصلحه ويهديه إلى طريق الصواب .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14820 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
qlq[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 3 شهور
بارك الله فيك
يا احمد
ونعم الرجل والعلم والفهم والعقل
الله يحفظك ويبارك فيك
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16220 ] نشر منذ 3 شهور
ياحليلكم معصبين😂😂😂
بوضح لكم حاجة:
الغامدي مجرد ميكرفون يتحدث🎤من خلفة شخص آخر…
شخص يعتبر ظهر وحامي له
الا متى وأنتوا ماتفهمون
وبحكم أنه رئيس هيئةسابق..فهو سيثير الجدل
والهاء الناس عن بعض الأمور المهمه
صدقوني أنتوا مثل الطفل الي يبكي من ألم شديد…
ويسكتونه بقطعةحلاوة
ياأمةضحكت من جهلها الأمم…
الحنيني[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 3 شهور
صدقت ي القرني 👍
الحنيني[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 3 شهور
صدقت ي القرني 👍
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16220 ] نشر منذ 3 شهور
تغريدة تافهه مدفوعة قيمتها مسبقآ..
ماتستاهل أحد يلتفت لها…
أنا نيابة عن نفسي كل ماشفت ظهور للغامدي
أو لطيفة تعيد فتح ملف قبادةالمراءة
أو شيخ يحلل الأغاني..
عرفت أن هناك حدث مهم أو رأي عام..
وهؤلاء مجرد غطاء يقطعون الطريق على الناس
علشان تطير فالعجة وراهم…
الموضوع يطرح والناس تمسك خط فالنقاش
وفجأة يطلع الغامدي أو أمثالةمن مخرج ويقطع على الناس الخط بالعرض
ويعترض خط النقاش الساخن..
فتنسون باقي مشواركم وتلاحقون ورى الغامدي وطقته
وهو يضحك على خفة العقول وأنه أستطاع أخراجكم من الطريق المسفلت…
للبر وضيعكم فعجةالغبار…
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اسد حرب[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
أفضل تعليق
العدناني[ عدد التعليقات: 1686 ] نشر منذ 3 شهور
ذا أباح الاختلاط من قبل والحين الغناء وطبعاً بيكون معروف وقفه من السينما وقيادة المرأة والقوامة والمحرم
وبعدها الله أعلم ايش راح يكون رأيه في الزواج العرفي من غير ولي ولا شهود وايش رأيه في الانتخابات والرقص الشرقي (طبعاً فن راقي ) كما يزعم أصحابه ورقص الباليه ورياضة الجمباز والسباحة والاشتراك بها عالمياً ولكل قارئ لفتاواه المثيرة للجدل أن يسأله عن حكم المظاهرات والاعتصامات
الله لا يبلانا بالخروج عن الحق
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3419 ] نشر منذ 3 شهور
مستشيخ الله يشفيه.
إسلام[ عدد التعليقات: 942 ] نشر منذ 3 شهور
هذا ينطبق عليه مثل لو أن كل كلب عوى ألقمته حجراً لكان الصخر مثقالاً بدينار
الشريف[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 شهور
هذا إنسان مريض الله يشفيه يهذي بما لا يعلم
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 3 شهور
قال تعالى ( عليكم أنفسكم ليضركم من ضل اذا اهدديتم ) ٠
وقال تعالى( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ) نحن لانسمع الا لدار الإفتاء فلما الجدال هل هوا من العلماء هوا إنسان ربى الحيه وعين رئيس هيئة بمكة ) وأقيل إنسان يحب ان يتحدث الناس عنه لاشغل ولا مشغلة ٠
ارفعوا عقولكم الى من اقل منكم عقل ٠