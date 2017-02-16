الإنتربول يضبط موظف صحة الطائف المتهم باختلاس 10 ملايين ريال - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكدت مصادر مطلعة إلقاء الإنتربول الخليجي القبض على موظف الشؤون الصحية بالطائف والمتهم باختلاس مبلغ يقدر بنحو 10 ملايين ريال.

وقالت المصادر، أن الإنتربول الخليجي ألقى القبض على المتهم عليه في مدينة دبي بالإمارات بعد عام كامل من البحث عنهوتم تسليمه إلى المباحث الإدارية بالطائف عقب القبض عليه؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن تقارير صحفية قد أوردت في شهر يناير من العام الماضي أن الأجهزة الأمنية والرقابية تحقق في واقعة اختلاس موظف بصحة الطائف مبلغاً بنحو 10 ملايين ریال من ميزانية المديرية، فيما أقرت صحة الطائف حينها اختلاس الموظف من خلال شيكات رسمية صرفها من البنك بعد تزوير توقيعات المسؤولين.

.