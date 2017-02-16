الإنتربول يضبط موظف صحة الطائف المتهم باختلاس 10 ملايين ريال - صحيفة صدى الالكترونية

الإنتربول يضبط موظف صحة الطائف المتهم باختلاس 10 ملايين ريال
أكدت مصادر مطلعة إلقاء الإنتربول الخليجي القبض على موظف الشؤون الصحية بالطائف والمتهم باختلاس مبلغ يقدر بنحو 10 ملايين ريال.
وقالت المصادر، أن الإنتربول الخليجي ألقى القبض على المتهم عليه في مدينة دبي بالإمارات بعد عام كامل من البحث عنهوتم تسليمه إلى المباحث الإدارية بالطائف عقب القبض عليه؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يشار إلى أن تقارير صحفية قد أوردت في شهر يناير من العام الماضي أن الأجهزة الأمنية والرقابية تحقق في واقعة اختلاس موظف بصحة الطائف مبلغاً بنحو 10 ملايين ریال من ميزانية المديرية، فيما أقرت صحة الطائف حينها اختلاس الموظف من خلال شيكات رسمية صرفها من البنك بعد تزوير توقيعات المسؤولين.
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الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
شي غريب للدرجة هذي قدر يزور التواقيع على الشيكات وبالمبلغ الكبير 10 مليون .
القضية وبدون شك فيها اطراف ساعدت على هذا الاختلاس وطاح الفاس براسه .. !!
ذهب مع الريح[ عدد التعليقات: 737 ] نشر منذ 3 شهور
الأغرب من هذا على أيش صرفها
.. في دبي .. أكيد بالملاهي والمراقص ..
وسكر وعربدة .. الرجل تعبان …
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
طيب كم باقي عنده من ال 10 ملايين ريال.
jamalco[ عدد التعليقات: 5315 ] نشر منذ 3 شهور
وماذا عن أل 250 مليار لسكن لكل مواطن مودعه من 5 سنوات يجنى أرباحها ولحقها لاحقا 20 مليار _ ولا مواطن إستلم سكن لآنك ولآنك عنها سكتم بكتم ومجلس الشورى و ( نزاهه ) في سبات عميق ناموسيتهم بنبي وميييين يحاسب مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين