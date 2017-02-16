بالفيديو.. ممرض سعودي يغسل السيارات ويحقق مكاسب كبيرة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أسس شاب خريج تمريض مشروعاً لغسيل السيارات في منطقة الجوف؛ بعدما تعثر في الحصول على وظيفة في تخصصه ودراسته.

وظهر خلال مقطع فيديو في تقرير مصور بثته قناة “الإخبارية” الشاب البالغ من العمر 29 عاماً ويدعى عبدالله، أنه تخرج في أحد المعاهد الخاصة للتمريض عام 1434هـ، كما أن لديه شهادة في مجال الحاسب الآلي، لكنه تعثر في الحصول على وظيفة في كلا المجالين؛ الأمر الذي دفعه للتفكير في إنشاء مشروع خاص.

وأوضح الشاب خلال مقطع الفيديو الذى تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعى، أنه تقدم لإنشاء مطعم إلا أن “ريادة” اشترطت عليه الخبرة، ليفكر بعدها في إنشاء مشروع “غسيل السيارات”، لافتاً إلى أن المشروع حقق مكاسب كبيرة في أيامه الأولى، داعياً الباحثين عن العمل إلى ابتكار مثل تلك المشروعات؛ كون العمل لا يعد عيباً.