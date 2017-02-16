بالفيديو.. ممرض سعودي يغسل السيارات ويحقق مكاسب كبيرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ممرض سعودي يغسل السيارات ويحقق مكاسب كبيرة
أسس شاب خريج تمريض مشروعاً لغسيل السيارات في منطقة الجوف؛ بعدما تعثر في الحصول على وظيفة في تخصصه ودراسته.
وظهر خلال مقطع فيديو في تقرير مصور بثته قناة “الإخبارية” الشاب البالغ من العمر 29 عاماً ويدعى عبدالله، أنه تخرج في أحد المعاهد الخاصة للتمريض عام 1434هـ، كما أن لديه شهادة في مجال الحاسب الآلي، لكنه تعثر في الحصول على وظيفة في كلا المجالين؛ الأمر الذي دفعه للتفكير في إنشاء مشروع خاص.
وأوضح الشاب خلال مقطع الفيديو الذى تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعى، أنه تقدم لإنشاء مطعم إلا أن “ريادة” اشترطت عليه الخبرة، ليفكر بعدها في إنشاء مشروع “غسيل السيارات”، لافتاً إلى أن المشروع حقق مكاسب كبيرة في أيامه الأولى، داعياً الباحثين عن العمل إلى ابتكار مثل تلك المشروعات؛ كون العمل لا يعد عيباً.
الواقع[ عدد التعليقات: 4208 ] نشر منذ 3 شهور
افضل الواحد يتعلم الى المتوسطة وبعدها يتجه لغسيل السيارات وفر على نفسك واهلك المال والجهد شوف شعب اليمن وسوريا ومصر كلهم عمال وعايشين افضل عيشه أمامك نماذج ممكن الأخذ بها لتبني حلمك ومستقبلك صحيح انك بتكون جاهل تعليميا بس تكسب مال والحياة بدون مال ولا شيء
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 3 شهور
الله يوفقك ما فيها شي الشغل ماهو بعيب
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
حقيقه لدينا خلل في اداء الاجهزه الحكوميه ووزاره الصحه ترسل مندوبين للخارج لاستقدام اطقم اطباء وممرضين بعضهم يحمل شهادات مزوره ويتعاقدون معهم للعمل لدينا ويوجد الاف الشباب والشابات السعوديين لدينا يحملون شهادات في الطب والتمريض ويرفض توظيفهم ولاعذر لوزاره الصحه بحجه عدم وجود المؤهلات المطلوبه ونقص الكفاءه والمسئولين عن التوظيف يريدون استمرار تكليف مندوبي التعاقد بالسفر والتجول بالعالم بعذر التعاقد والحصول على انتدابات وسفريات وتمشيه على حساب الوزاره وتشغيل السعوديين سوف يعطلهم من السفر والحصول على المميزات وحب الوطن والاخلاص في العمل اخر اهتمامهم ولايوجد مسئولين لتصحيح ذلك والضحيه الوطن وابناءه والله المستعان
((((((((((( [[[[[[[[[[[[[[ اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا ]]]]]]]]]]]]]] ))))))))))[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
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عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
والله قهر الواحد يدرس ويجتهد ويتعب واخرتها مايلاقي عمل انا مع هذا الشاب في ان العمل ماهو عيب العيب اني امد يدي للناس اشحثهم او اتوجه للحرام ولا اجلس عاطل لا شغل ولا مشغله لاكن الي يقهر في الموضوع ان عندنا شباب موهلين وعندهم شهادات وقاعدين عاطلين والاجانب مالين القطاع الحكومي والخاص واذا الواحد لقي له وظيفه اعطوه راتب متدني مثل وجيههم عندنا في العمل ممرض تابع للشركه المتعاقده مع الوزاره يقولي انا طلعت بعثه لامريكا ودرست هناك واخرتها مسكين رجع واعطوه راتب 4500 ريال والله ان هذا هوه الظلم بام عينه ولاكن حسبنا الله ونعم الوكيل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
الله يوفقه ويسعده والشغل مو عيب دام رزقه حلال
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4197 ] نشر منذ 3 شهور
اليد البطاله نجسه سير الى الامام ولا تسمع لاحد ربنا يوفقك ويسعدك يا اخي عبدالله