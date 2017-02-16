بالصور.. الخطوط الحديدية تكشف تفاصيل الخدمات بقطار سار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن المزايا والخدمات التي سيحظى بها ركاب قطار الشمال على خط (الرياض – المجمعة – القصيم)، سواء في درجة الأعمال أو الدرجة الاقتصادية مشيرة إلى أن درجة الأعمال ، ستتميز بأن مقاعدها رحبة ويمكن تعديلها إلى 3 وضعيات إمالة بجانب وجود طاولة إما داخل تجويف مسند الذراع أو بالأمام في صفوف المقاعد المقابلة، بالإضافة إلى وسادة رأس قابلة للتحريك.

وتابعت أن ركاب هذه الدرجة بضيافة مميزة؛ حيث ستقدم لهم القهوة والتمر بجانب مشروبات أخرى عند ركوبهم للقطار، وخيارات متعددة أثناء الرحلة ما بين وجبات خفيفة أو ساندوتشات ومشروبات باردة وساخنة، كما يمكنهم دخول صالة رجال الأعمال في جميع المحطات والاستفادة من عدة خدمات مقدمة مجاناً، تضم الضيافة ومطالعة الصحف والمجلات وتصفح الإنترنت أو الاسترخاء قبيل ركوب القطار وانطلاق الرحلة وتوفير خدمة الإنترنت مجاناً داخل القطار.

كما تشمل الخدمات مقبس كهربائي ومنفذ (USB) ومنطقة للصلاة بإحدى عربات القطار المخصصة لهذه الدرجة، كما سيحظى الركاب بخدمة تنفيذية للتسجيل وإصدار بطاقات الصعود للقطار وخدمة سريعة للتفتيش الأمني وأولوية صعود القطار والنزول منه، كما يمكنهم شحن حقيبة وزنها 32 كجم واصطحاب حقيبة يدوية وحقيبة جهاز حاسب داخل القطار.

أما الدرجة الاقتصادية فستحظى هي الأخرى بمستوى عالٍ من الراحة وبأسعار جيدة؛ حيث سيقدم الماء للركاب عند صعودهم للقطار بالإضافة إلى هدايا للأطفال، وتتميز مقاعدها بالراحة وتوفر المرونة في إمالة ظهر المقعد، كما يوجد بها مقبس للكهرباء ومنفذ (USB) وسيحظى ركاب الدرجة الاقتصادية بخدمة إنترنت مجاني، وبإمكانهم شحن حقيبة بوزن 25 كجم واصطحاب حقيبة يدوية وحقيبة جهاز حاسب داخل القطار، كما يمكنهم الصلاة داخل إحدى العربات المخصصة للدرجة الاقتصادية.