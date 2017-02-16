بالفيديو: 3 شقيقات يفتتحن مطعماً متنقلاً للسيدات بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

افتتحت ثلاث شقيقات، عربة طعام متنقلة لتقديم وجبات البرجر والساندوتشات بشوارع جدة، ليسجلن بذلك أول مشروع عربة متنقلة للطعام مصرح بها تخص السيدات بالمملكة.

وقالت إحدى الفتيات المشاركة بالعربة وتدعى مشاعل مشهور ، أن الفكرة جاءت من أسفارها الكثيرة مع أسرتها خارج المملكة، لتقرر مع شقيقاتها مؤخراً التوجه للبلدية واستيفاء كل الشروط المطلوبة للحصول على تصريح العربة ولفتت إلى أنهن اخترن للعربة اسم “ميلز أون ويلز” أو وجبات على عجلات

وأوضحن أن العربة تقدم وجبات البرغر والساندوتشات، مشيدةً بما حققه المشروع من نتائج طيبة في البداية، داعيةً الشباب والفتيات إلى الاستفادة من تلك الأفكار وعمل مشروعات خاصة.