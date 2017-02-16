بالفيديو: 3 شقيقات يفتتحن مطعماً متنقلاً للسيدات بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو: 3 شقيقات يفتتحن مطعماً متنقلاً للسيدات بجدة
افتتحت ثلاث شقيقات، عربة طعام متنقلة لتقديم وجبات البرجر والساندوتشات بشوارع جدة، ليسجلن بذلك أول مشروع عربة متنقلة للطعام مصرح بها تخص السيدات بالمملكة.
وقالت إحدى الفتيات المشاركة بالعربة وتدعى مشاعل مشهور ، أن الفكرة جاءت من أسفارها الكثيرة مع أسرتها خارج المملكة، لتقرر مع شقيقاتها مؤخراً التوجه للبلدية واستيفاء كل الشروط المطلوبة للحصول على تصريح العربة ولفتت إلى أنهن اخترن للعربة اسم “ميلز أون ويلز” أو وجبات على عجلات
وأوضحن أن العربة تقدم وجبات البرغر والساندوتشات، مشيدةً بما حققه المشروع من نتائج طيبة في البداية، داعيةً الشباب والفتيات إلى الاستفادة من تلك الأفكار وعمل مشروعات خاصة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10385 ] نشر منذ 3 شهور
فكره ممتازه جدا نسأل الله لهن التوفيق والنجاح
المفروض يسمح لاحداهن بقيادة السياره لتوفير راتب السائق الاجنبي
ام حسن وحسام[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 3 شهور
موفقين آن شاء الله
والله يرزقكم ويفتح عليكم بغير حساب
القرشي[ عدد التعليقات: 1665 ] نشر منذ 3 شهور
أسأل ألله لكم كل التوفيق والنجاح يارب .
فتى الطائف[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2417 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرزقهم برزق ..والعمل ماهو عيب ..
مرضي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
السعودية مابه حيل للعمل متعوده على التنبله بكره يجيبن شغالات يعملن عنهن وهذا شنبي اذا استمرو
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
ما شاء الله والله ما هي غريبة أبدا على شبابنا وبناتنا والشغل ماهو عيب رغم كثير من المحبطين يحاولون يحبطونهم انهم ماهم حق شغل ومدلعين وغيره من الكلام اللي لا يودي ولا يجيب لكن استمروا يا شباب وبنات الوطن القافلة تسير ……..👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
=============>>>>>>> وطني الحبيب وهل احب سواه[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
نكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمرا
لا
يمكن
السكوت
عنه
اطلاقأً
fmf[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
الاسعار مررررة مرتفعة ..كيف الزبائن يشتروا منهم
qlq[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 3 شهور
بارك الله فيكم
ترفعون الراس وقد المسؤلية
ارجو انتشارها بباقي المدن
ابو ريماس[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
مشاءلله اسعارهم آغلى من برجر كنج وماك
ايشش الي وجبة برجر ب 35 ريال !! سلامات يا مشاعل وحنان وأمل
اهدى من كذا
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ما شاء الله . الله يوفقهم .👍👍
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9025 ] نشر منذ 3 شهور
الصنعه مو عيب
بالتوفيق 😊
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9025 ] نشر منذ 3 شهور
الصنعه مو عيب
بالتوفيق 😊
إسلام[ عدد التعليقات: 942 ] نشر منذ 3 شهور
أقول أنثبري إنتي وإياها في البيت وخلي العلوج إللي معاكم يشتغلوا بلا كلام فاضي تبرج ومسخره وطرطره
إسلام[ عدد التعليقات: 942 ] نشر منذ 3 شهور
أنا مستغرب 😮من تعليقات ((الرجال)) إللي فرحانين بالخبر معقوله إن كلكم أهاليكم يخرجوا كاشفات زي إللي في الفيديو
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4197 ] نشر منذ 3 شهور
بالتوفيق والى الامام