 بالفيديو: 3 شقيقات يفتتحن مطعماً متنقلاً للسيدات بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو: 3 شقيقات يفتتحن مطعماً متنقلاً للسيدات بجدة

بالفيديو: 3 شقيقات يفتتحن مطعماً متنقلاً للسيدات بجدة
نايف السالم(صدى):

افتتحت ثلاث شقيقات، عربة طعام متنقلة لتقديم وجبات البرجر والساندوتشات بشوارع جدة، ليسجلن بذلك أول مشروع عربة متنقلة للطعام مصرح بها تخص السيدات بالمملكة.

وقالت إحدى الفتيات المشاركة بالعربة وتدعى مشاعل مشهور ، أن الفكرة جاءت من أسفارها الكثيرة مع أسرتها خارج المملكة، لتقرر مع شقيقاتها مؤخراً التوجه للبلدية واستيفاء كل الشروط المطلوبة للحصول على تصريح العربة ولفتت إلى أنهن اخترن للعربة اسم “ميلز أون ويلز” أو وجبات على عجلات

وأوضحن أن العربة تقدم وجبات البرغر والساندوتشات، مشيدةً بما حققه المشروع من نتائج طيبة في البداية، داعيةً الشباب والفتيات إلى الاستفادة من تلك الأفكار وعمل مشروعات خاصة.


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 10385 ] نشر منذ 3 شهور

فكره ممتازه جدا نسأل الله لهن التوفيق والنجاح
المفروض يسمح لاحداهن بقيادة السياره لتوفير راتب السائق الاجنبي

[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 3 شهور

موفقين آن شاء الله
والله يرزقكم ويفتح عليكم بغير حساب

[ عدد التعليقات: 1665 ] نشر منذ 3 شهور

أسأل ألله لكم كل التوفيق والنجاح يارب .

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور

السعودية مابه حيل للعمل متعوده على التنبله بكره يجيبن شغالات يعملن عنهن وهذا شنبي اذا استمرو

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور

ما شاء الله والله ما هي غريبة أبدا على شبابنا وبناتنا والشغل ماهو عيب رغم كثير من المحبطين يحاولون يحبطونهم انهم ماهم حق شغل ومدلعين وغيره من الكلام اللي لا يودي ولا يجيب لكن استمروا يا شباب وبنات الوطن القافلة تسير ……..👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور

الاسعار مررررة مرتفعة ..كيف الزبائن يشتروا منهم

[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 3 شهور

بارك الله فيكم

ترفعون الراس وقد المسؤلية

ارجو انتشارها بباقي المدن

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور

مشاءلله اسعارهم آغلى من برجر كنج وماك

ايشش الي وجبة برجر ب 35 ريال !! سلامات يا مشاعل وحنان وأمل
اهدى من كذا

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور

ما شاء الله . الله يوفقهم .👍👍

[ عدد التعليقات: 942 ] نشر منذ 3 شهور

أقول أنثبري إنتي وإياها في البيت وخلي العلوج إللي معاكم يشتغلوا بلا كلام فاضي تبرج ومسخره وطرطره

[ عدد التعليقات: 942 ] نشر منذ 3 شهور

أنا مستغرب 😮من تعليقات ((الرجال)) إللي فرحانين بالخبر معقوله إن كلكم أهاليكم يخرجوا كاشفات زي إللي في الفيديو