العمل تحقق فى فصل 28 معلمة بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكد خالد أبا الخيل المتحدث بأسم وزارة العمل أن الوزارة بدأت التحقيق في شكوى 28 معلمة تم فصلهن من إحدى المدارس الخاصة في مدينة جدة بشكل جماعي،

وأشار إلى أن الموظفات تقدمن بشكوى حول فصلهن، وتمت زيارة المنشأة لاتخاذ اللازم وسيصدر بيان إلحاقي في حال الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وقالت المتحدثة باسم المعلمات المفصولات خديجة الجهني، إن مالكة المجمع الذي يضم رياض أطفال، ابتدائي، متوسط، وثانوي، خالفت قرار وزير العمل بحظر الفصل الجماعي للسعوديات، وفصلتهن دون وجه حق أو أسباب واضحة، مبينة أنه بعد بحث مضنٍ عن مدرسة أهلية للعمل فيها وكسب الرزق، استطعن الحصول على وظيفة في هذه المدارس الخاصة التي تمتلكها مواطنة، غير أنهن تفاجأن بعد مضي شهرين تقريبا بفصلهن عبر رسالة (واتساب) وهن في طريقهن إلى منازلهن.