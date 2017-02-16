أكثر من 700 ألف زائر وزائرة لمهرجان الجنادرية في يوم الـ 14 - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

استقبلت القرية التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في اليوم الـ 14 من أيام المهرجان, أكثر من (700) ألف زائر وزائرة .

وأكد قائد أمن وحدة وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ، أن زوار المهرجان استمتعوا بما يقدم في القرية التراثية من مختلف مناطق المملكة وأجنحة الدول الشقيقة المشاركة ومعارض الجهات الحكومية ، وتجولوا بين جنبات أروقة المهرجان بانسيابية ، وسط خدمات متكاملة تقدمها وزارة الحرس الوطني ممثلة في إدارة المهرجان وا

للجان التابعة لها ، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة .