توقعات بهطول أمطار غزيرة ووصول درجات الحرارة لتحت الصفر خلال الأيام المقبلة - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

أكد مختصون في مجال الطقس تان هناك توقعات باستمرار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة على عدة مناطق بالمملكة خاصةً جازان وعسير، فيما تتواصل التقلبات الجوية في أنحاء المملكة على مدار الأيام المقبلة.

وقال المختص زياد الجهني أن المملكة ستدخل في أجواء ممطرة في الأيام المقبلة على أن تصاحبها موجة برد قوية في شمال المملكة، متوقعاً أن تمتد تلك الحالة حتى منتصف الأسبوع المقبل موضحا، أن الحالة المطرية ستشتد خلال الساعات المقبلة بمحافظات الخرج والدلم والأفلاج بمنطقة الرياض، إضافة إلى محافظات الدمام والجبيل والأحساء بالمنطقة الشرقية، وكذلك في بيشة ورنية بالمنطقة الجنوبية الغربية، انتهاءً بمكة والطائف والباحة وعسير وجازان ونجران.

وشدد على أن درجات الحرارة ستنخفض وتصل إلى ما دون الصفر في الحدود الشمالية والجوف وأجزاء من منطقة تبوك وحائل وشمال القصيم، على أن تصل في المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض ما بين 6 إلى 9 درجات.

بدوره أفاد رئيس قسم الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور منصور المزروعي، أن الأحوال الجوية بالمملكة ستواجه موجة غير مستقرة خلال الـ72 ساعة المقبلة، مبيناً أن الأمطار ستكون خفيفة إلى غزيرة بمناطق الجنوب وكذلك الوسطى.