كشف غموض مقتل مقيم يمني طعنا في بيشة - صحيفة صدى الالكترونية

كشف غموض مقتل مقيم يمني طعنا في بيشة
نجح رجال التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشة في كشف غموض قضية مقتل شخص قبل أيام من الجنسية اليمنية على يد آخر من بني جلدته، وذلك بأحد المراكز التابعة لمحافظة بيشة، وتم القبض على القاتل في مدينة الرياض بعد التنسيق مع أفراد البحث والتحري بالعاصمة الرياض.
وأكدت المصادر أن عاملَيْن من جنسية يمنية يعملان في رعي الأغنام بأحد المراكز التابعة للمحافظة حدث بينهما خلاف؛ ما دفع الآخر لطعنه بآلة حادة، تسببت في وفاته، ولاذ بالفرار إلى العاصمة الرياض.
وقام أفراد البحث الجنائي بمحافظة بيشة بالتحري والبحث في القضية، وتم معرفة القاتل الذي اتضح أنه من الجنسية نفسها، ويوجد بمنطقة الرياض؛ فتمت المتابعة والتنسيق بين شبكة التحريات بمحافظة بيشة ومنطقة الرياض، والقبض على الجاني الذي اعترف بجريمته التي ارتكبها، وسُلِّم لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10385 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول و لا قوة الا بالله
نحن في زمن كثر فيه الهرج والمرج .
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ الْهَرْجَ . قِيلَ : وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَال : الْكَذِبُ وَالْقَتْلُ . قَالُوا : أَكْثَرَ مِمَّا نَقْتُلُ الْآنَ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْكُفَّارَ ، وَلَكِنَّهُ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ ، وَيَقْتُلَ أَخَاهُ ، وَيَقْتُلَ عَمَّهُ ، وَيَقْتُلَ ابْنَ عَمِّهِ . قَالُوا : سُبْحَانَ اللَّهِ ! وَمَعَنَا عُقُولُنَا ؟ قالَ : لَا ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْزِعُ عُقُولَ أَهْلِ ذَاكَ الزَّمَانِ ، حَتَّى يَحْسَبَ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ )