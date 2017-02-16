كشف غموض مقتل مقيم يمني طعنا في بيشة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نجح رجال التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشة في كشف غموض قضية مقتل شخص قبل أيام من الجنسية اليمنية على يد آخر من بني جلدته، وذلك بأحد المراكز التابعة لمحافظة بيشة، وتم القبض على القاتل في مدينة الرياض بعد التنسيق مع أفراد البحث والتحري بالعاصمة الرياض.

وأكدت المصادر أن عاملَيْن من جنسية يمنية يعملان في رعي الأغنام بأحد المراكز التابعة للمحافظة حدث بينهما خلاف؛ ما دفع الآخر لطعنه بآلة حادة، تسببت في وفاته، ولاذ بالفرار إلى العاصمة الرياض.

وقام أفراد البحث الجنائي بمحافظة بيشة بالتحري والبحث في القضية، وتم معرفة القاتل الذي اتضح أنه من الجنسية نفسها، ويوجد بمنطقة الرياض؛ فتمت المتابعة والتنسيق بين شبكة التحريات بمحافظة بيشة ومنطقة الرياض، والقبض على الجاني الذي اعترف بجريمته التي ارتكبها، وسُلِّم لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.