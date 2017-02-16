بالصور..اشبال مدرسة انس بن مالك الإبتدائية يزورن نادي الهلال الرياضي مكافأة لهم - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..اشبال مدرسة انس بن مالك الإبتدائية يزورن نادي الهلال الرياضي مكافأة لهم
قام اشبال النظام المدرسي في مدرسة انس بن مالك الإبتدائية بزيارة نادي الهلال الرياضي مكافأة لهم على جهودهم داخل بحات المدرسة .
جاء تحت اشراف إدارة المدرسة ممثلة في مديرها الأستاذ هزاع العامري والأستاذ سلطان الزاهراني وإدارة نادي الهلال الرياضية التي تتبنى مشكورة مثل هذه الزيارات.
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله.
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
سلطان الزهراني وليس الزاهراني