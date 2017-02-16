بالصور..اشبال مدرسة انس بن مالك الإبتدائية يزورن نادي الهلال الرياضي مكافأة لهم - صحيفة صدى الالكترونية

احمد الجديبا (صدى):

قام اشبال النظام المدرسي في مدرسة انس بن مالك الإبتدائية بزيارة نادي الهلال الرياضي مكافأة لهم على جهودهم داخل بحات المدرسة .

جاء تحت اشراف إدارة المدرسة ممثلة في مديرها الأستاذ هزاع العامري والأستاذ سلطان الزاهراني وإدارة نادي الهلال الرياضية التي تتبنى مشكورة مثل هذه الزيارات.