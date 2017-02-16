المحكمة الجزائية تتمسك بسجن« بن فروة » شاتم القصبي - صحيفة صدى الالكترونية

المحكمة الجزائية تتمسك بسجن« بن فروة » شاتم القصبي
كشفت مصادر صحفية أن المحكمة الجزائية في أحد رفيدة، تمسكت مجدداً، بحكمها ضد الداعية سعيد بن فروة الذي شتم وشهّر بالفنان السعودي ناصر القصبي خلال خطبة جمعة، بإطلاق كلمات مثل «ديوث»، و«كافر»، بسجنه لمدة 45 يوماً متتالية تعزيراً، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة إلى هذا العمل.
وأوضحت المصادر: إن الجزائية أعادت حكمها في القضية إلى محكمة الاستئناف دون عقد أي جلسة، وهو ما يعني تمسكها بالحكم وإدانة المدعى عليه.
يذكر أن محكمة الاستئناف في عسير قد أيدت ملاحظات على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ضد بن فروة، وبررت «الاستئناف» هذه الملاحظات بما تعلمه عنه من الصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله، معتبرةً حكم «الجزائية» في غير محله.
saad[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله وعقبال مايحاكم بسبب كلمته في تدييث الشعب وبالاخص العاملين والعاملات في الصحه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10385 ] نشر منذ 3 شهور
اي مخطىء يجب ان ينال عقابه ليرتدع و يكون عبره لغيره وكما قيل في الامثال لسانك حصانك ان صنته صانك وان خنته خانك والقاء التهم جزافا لا يجوز والتشهير بالاخرين لا يجوز فهل عند بن فروة شهود اثبات على ان القصبي تيوث وكافر ؟ الا يعلم ابن فروة ان من كفر مسلم فقد كفر ثم مثل هذه الكلمات عيب و لا تجوز من داعيه اسلامي وخطيب للجمعه
عبدالله[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 3 شهور
محكمة الاستئناف تذكرني بمحاكمة ام كلثوم في مصر عندما عض كلبها طفل كان يمشي في الشارع بجوار منزلها. وقتها اعطوا براءه لام كلثوم بسبب “اعمالها الجليلة في خدمة الوطن”. طيب هذا ممكن يقال في حق عام، اما في حق خاص فلا يملك احد التنازل الا صاحب الحق نفسه. وفي هذه القضية لا يحق لمحكمة الاستئناف اسقاط الدعوى عن اي شخص بسبب” ما تعلمه عنه من الصلاح ….الخ” لان هذا حق خاص. طيب بكره يجي يسرق مالي والمحكمة تبطل الدعوى بسبب” ما تعلمه عنه من الصلاح…الخ” والا يدعس احد في الشارع والمحكمة تسقط الدعوى عنه.
تامه[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 3 شهور
😂
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 3 شهور
الحق يعلو ولا يعلى عليه ,ان كان عدلا فشاملا ويطبق على الجميع كائنا من كانو وليس هناك احد فوق المسائلة وكما يلام الناس على ماينشرون في الوسائط كذلك من يقف على منبر المسلمين فهناك حدود لما يمكن ان يقال صراحة او تعريضا
الواقع[ عدد التعليقات: 4208 ] نشر منذ 3 شهور
في زمن الصحابة حكم ليهودي كافر لصالحه وأخذ الدرع من الخليفة الراشد على بن ابي طالب امير المؤمنين وابن عم الرسول محمد صلي الله عليه وسلم فمن يكون ابو فروة او غيره امام احد الخلفاء الراشدين وبعد ان شاهد اليهودي هذا العدل اسلم وأعاد الدرع لعلي بن ابي طالب كرم الله وجه لانه هو صاحبه واليهودي ظلمه في الأساس احكم بالحق أيها القاضي حتى على أقاربك ارضى لله قبل الناس والحذر من النار الموعد بها
الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
لدى الكثير من المجتمعات .. الغيور على دينه والمحافظ على استقامته والأمين … سبحان الله اصبح الانسان المتخلف والذي لابد ان ينتبه ويعي لما يتلفظ به …
بينما المستهزء .. بدينه وتشويه المحافظين المستقيمين أصبح الرمز الذي يجب المحافظة عليه واعانته على مواكبة التطور بين المجتمعات . ولايجب محاسبته على مايقدم باسم الفن والحرية الاعلامية .
بن فروة لن ولن تمس له شعره .. طالما رب العزة والجلال موجود .
هلا[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
ان شاء الله يتم سجن هذا بن فروه
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
ياجماعه الدين الاسلامي سمح والعفو عند المقدره . ويا ناصر لا تلبس لك ثوب شكله مو زين . واترك عنك المطبلين وقرر بنفسك وقارن النتائج لا تكون شماعه. الرجال غلط خلك اطيب منه والمجتمع الاسلامي مشهور بتسامح .
=============>>>>>>> وطني الحبيب وهل احب سواه[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
ام ولد[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
وين المحكمة عن اللي يشتمون ويستهزؤون بالدين والقضاء والعلماء واهل الصلاح يوميا عبر الاعلام ويطالبون بتعطيل الثوابت والحدود؟؟!! ام ان المحاكم تخاف من الاعلام وتحابيه وتتصرف حسب توجيهاته ؟؟
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2411 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه لا تعليق ..
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
هذا الانسان تطاول على الناس للاسف من خلال منبر الجمعه
مها سليمان[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
الى عبدالله آل مطر ….وما قولك بمن يتطاول على الشرع بكامله وعلى العلماء باسمائهم ويريد( تحديث الثوابت) من خلال الاعلام المرئي والمسموع والمقرؤ ؟؟
======== بتجرد وحياديه =========[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 3 شهور
يجب علينا عدم الخلط بين إعطاء الحقوق للناس وبين من سيعطى الحق ، فالكافر في ديننا يعطى حقه بغض النظر عنه وعن دينه ، قال تعالى { يَا أَيُّهَآ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلاَّ تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }
هذا ديننا ويجب علينا تطبيقه مع كافة البشرية بغض النظر عمن سيطبق بحقه أي أمر
ahmad[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور
احسن … هل المغفل يحسب انه في الهايدبارك يسب ويشتم الناس على كيفه لازم يسجن ويجلد حتى يكون عبره لغيره .
fmf[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
بعض اصحاب الردودد يلزم سجنهم بسبب ردوددهم التطاول على القضاء والقضاة وخاصة المدعو عبدالله الا شبه محاكمة مصر للكلب الا عض الطفل بمحاكمنا النزيهة
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
استاذ ناصر القصبي وفقك الله
تحية طيبة وبعد عفوا تذكر ان اعلا مراتب
الأنتقام للنفس هو العفو عن الناس
العفو عند المقدرة من شيم وخصال الرجاجيل
وانت ان شاء الله لا شك فيك ولا ريب انك رجال سنافي
والله العظيم انا من النوع ان شفت الخطيب يقحم نفسه
في مسائل خلافية او الدين او السياسة اني اتكدر ويضيق خلقي
لذا اخ ناصر تذكر قوله تعالى
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وتقبل تحياتي واحترامي لك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14765 ] نشر منذ 3 شهور
هههههععععع لا تعليق ولا كلام
العتيبي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
ناصر دق الباب ولابد له من جواب انا لست مع ابن فروة ولاكن ناصر تمادى في الاستهزاء بالدين والقيم والثوابت التي كان ناصر المبادر فيها والقدوة لغيرة من اشباه المثقفين والمتعلمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 4416 ] نشر منذ 3 شهور
ناصر ياليتك بقيت على طاش ماطاش اللي كنا ننتظره بشغب ولهفه انت وعبدالله السدحان ولاكن سلكت طريق خطر وهو طريق الاستهزاء بالدين والقيم والثوابت
لذالك لا انت ولا ابن فروه قدوة لنا ولا لاطفالنا
انت نموذج للشخص اللي يستهزئ بالدين وهو اساس حياتنا وهو متشدد لدرجة تكره الناس فيه
الدين يسر وليس عسر ومحبه وليس كره