المحكمة الجزائية تتمسك بسجن« بن فروة » شاتم القصبي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت مصادر صحفية أن المحكمة الجزائية في أحد رفيدة، تمسكت مجدداً، بحكمها ضد الداعية سعيد بن فروة الذي شتم وشهّر بالفنان السعودي ناصر القصبي خلال خطبة جمعة، بإطلاق كلمات مثل «ديوث»، و«كافر»، بسجنه لمدة 45 يوماً متتالية تعزيراً، وأخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة إلى هذا العمل.

وأوضحت المصادر: إن الجزائية أعادت حكمها في القضية إلى محكمة الاستئناف دون عقد أي جلسة، وهو ما يعني تمسكها بالحكم وإدانة المدعى عليه.

يذكر أن محكمة الاستئناف في عسير قد أيدت ملاحظات على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ضد بن فروة، وبررت «الاستئناف» هذه الملاحظات بما تعلمه عنه من الصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله، معتبرةً حكم «الجزائية» في غير محله.