بالفيديو..جمل يجري بالطريق العام بعد هروبه من صاحبه في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..جمل يجري بالطريق العام بعد هروبه من صاحبه في مكة
وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي جملًا يجري وسط طريق عام بحي العوالي في مكة المكرمة، بعد أن هرب من صاحبه.
وابان المقطع هروب الجمل ومروره بين المركبات بعكس اتجاه السير، فيما لم يتسن التأكد من مصير الجمل الهارب.
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂😂
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
ابـــــ فيصــــل ــــــو[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 3 شهور
يبي موتر
@بندر@[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 شهور
وين ساهر عنه ـــ سرعه ـ عكس اتجاه السير ـ قطع اشارة
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2411 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههخخ طفش من حياته يبي يجرب عكس السير ..
سعد[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 3 شهور
بلا ساهر بلا بطيخ ..هي خربانة خربانة