 بالفيديو..جمل يجري بالطريق العام بعد هروبه من صاحبه في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو..جمل يجري بالطريق العام بعد هروبه من صاحبه في مكة

بالفيديو..جمل يجري بالطريق العام بعد هروبه من صاحبه في مكة
نورة الشهرى(صدى):

وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي جملًا يجري وسط طريق عام بحي العوالي في مكة المكرمة، بعد أن هرب من صاحبه.

وابان المقطع هروب الجمل ومروره بين المركبات بعكس اتجاه السير، فيما لم يتسن التأكد من مصير الجمل الهارب.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 3 شهور

وين ساهر عنه ـــ سرعه ـ عكس اتجاه السير ـ قطع اشارة

[ عدد التعليقات: 2411 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههههخخ طفش من حياته يبي يجرب عكس السير ..

[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 3 شهور

بلا ساهر بلا بطيخ ..هي خربانة خربانة