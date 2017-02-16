بالفيديو..جمل يجري بالطريق العام بعد هروبه من صاحبه في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهرى(صدى):

وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي جملًا يجري وسط طريق عام بحي العوالي في مكة المكرمة، بعد أن هرب من صاحبه.

وابان المقطع هروب الجمل ومروره بين المركبات بعكس اتجاه السير، فيما لم يتسن التأكد من مصير الجمل الهارب.