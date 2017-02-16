بالفيديو .. إجلاء ركاب طائرة أمريكية بسبب غزال - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اجلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية ركابها اثر اصطدامها بغزال خلال إقلاعها من مطار تشارلوت- دوغلاس الدولي بولاية كارولينا الشمالية أمس الأربعاء، مما تسبب في تسرب الوقود منها .

واكدت تقارير إخبارية أمريكية إلى أن الطائرة عادت أدراجها عقب إقلاعها سريعا من المطار بعد إعلان حالة الطوارئ، وأبلغ طاقم الطائرة برج المراقبة بأن الطائرة اصطدمت بغزال خلال عملية الإقلاع.

يذكر أن متن الطائرة كان يحتوي على 44 راكبا، وجرى إجلاؤهم جميعا ونقلهم إلى صالة المغادرة، كما تم رش المدرج بعدما بدأ الوقود في التسرب من الطائرة جراء حادث الاصطدام.