رئيس جمهورية تركيا يصل جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا إلى جدة مساء اليوم .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .