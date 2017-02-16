بالصور.. احباط توزيع طنَّيْن من الحلويات بها حشرات في الجموم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية محافظة الجموم بمساندة الشرطة، من الاطاحة بـ 11 عاملاً من الجنسيتَيْن الأفغانية والإفريقية، لا يملكون شهادات صحية، وذلك داخل إحدى الاستراحات في بئر الغنم، حيث تم ضبط طنَيْن (2000 كجم) من الحلويات بطعم الحشرات قبل توزيعها على المحال التجارية.

وأوضحت مصادر إن بلدية محافظة الجموم بمساندة من شرطة محافظة الجموم قامت بجمع المعلومات عن عمالة، اتخذت إحدى الاستراحات العشوائية ببئر الغنم مصنعًا. وبعد رصد إحدى المركبات التي تقوم بتوزيع الحلويات على المحال التجارية، ومتابعتها حتى دخولها أحد الاستراحات البعيدة عن أنظار السكان.

تمت مداهمة الموقع بالإشراف المباشر من قِبل رئيس بلدية محافظة الجموم فيصل بن حمدان آل مخلص، وبالتنسيق مع مدير شرطة الجموم العقيد سعد البلادي، وتم رصد كميات كبيرة من الحلويات والكنافة، تقدر بـطنَّيْن مجهزة للتوزيع بالأسواق، ووُجد كذلك أنواع من الاستكرات المزورة، بعضها لشركات مشهورة عالمية، تغلف على منتجاتهم الفاسدة، وكذلك ماكينة طباعة تواريخ.

وتابع المصدر: بعد تفتيش الاستراحة وُجد أنها تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية، ومليئة بالأوساخ والحشرات الطائرة، وجميع العمال الموجودين داخلها من الجنسيتين الأفغانية والإفريقية بدون شهادات صحية؛ فقامت البلدية بمصادرة الأدوات والمعدات، وحجز سيارة كانت موجودة بالموقع، وتم تسليم جميع العمالة البالغ عددهم 11 عاملاً لشرطة محافظة الجموم.

واغلق الموقع وتم استدعاء صاحبه لتطبيق العقوبات بحقه، وكان ذلك بحضور رئيس قسم الرقابة الصحية، ومندوب المتابعة بالأمانة، ومراقبي البلدية والدوريات الأمنية.

