الدفاع الجوي يدمر صاروخا أطلقته المليشيات تجاه خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تمكنت قوات الدفاع الجوي اليوم من تدمير صاروخا أطلقته المليشيات الحوثية الانقلابية من الأراضي اليمنية باتجاه خميس مشيط.

وأوضحت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن “القوات السعودية تدمر صاروخاً أطلقته الميلشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط”.