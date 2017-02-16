الدفاع الجوي يدمر صاروخا أطلقته المليشيات تجاه خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

الدفاع الجوي يدمر صاروخا أطلقته المليشيات تجاه خميس مشيط
تمكنت قوات الدفاع الجوي اليوم من تدمير صاروخا أطلقته المليشيات الحوثية الانقلابية من الأراضي اليمنية باتجاه خميس مشيط.
وأوضحت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن “القوات السعودية تدمر صاروخاً أطلقته الميلشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط”.
jamalco[ عدد التعليقات: 5315 ] نشر منذ 3 شهور
بورك جنودنا البواسل وصقورنا صقور الفضا دكوا معاقل الحوثيين المجوس الروافضه الملاعين ومحروق الوجه علي عبدالله صالح إجتثهم الله كلك من جذورهم ولايبقي لهم أثرا
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2411 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله ماقصرو جنودنا البواسل في التصدي له والله انا سمعناه وشفناه ..والله الي كفانا شره وشرهم ..