 فهد الطخيم: الحكم الاجنبي هو العدو اللدود للهلال - صحيفة صدى الالكترونية

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فهد الطخيم: الحكم الاجنبي هو العدو اللدود للهلال




9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور

الله يذكرك بالخير يالذايدي
الرجال لو يقول هذا القزاز بسكوت صدقوه !!!!!
الله بلانا بهالعقليات كل يوم في قناة يلعلع ويقاطعون من يخالفهم الرأي
بس ومع ذالك ترانا مبسوطين بلا سينما ،،،،،،،،،،،

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 3 شهور

الطخيم الاطخم 🙂 اتوقع حتى وهو في النوم كل احلامه الهلال والتحكيم هههههههههههههه تسئله كيف حالك ؟؟

يقووول الهلال 🙂 الله لآ يشغلنا الا بطاعته

اهم شي حره نقيه 🙂

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

مسكين الطخيم مريض بشي اسمه الهلال …الله يشفيه ولا يبلانا.. لو يركز على ناديه يمكن يخف مرضه شوي..

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور

الهلال مشغلكم الله يشفيكم

[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 3 شهور

اهبل الله يكرم الأهبل عن هذي الأشكال.
الهلال جميع نهائياته بالحكم الاجنبي ويفوز . وكل المباريات المهمه بالحكم الأجنبي ويفوز الهلال .. سبحان الله .إعلاميين كيف يطلعون في التلفزيون! !!!!

[ عدد التعليقات: 1955 ] نشر منذ 3 شهور

هذا الله يشفيه عنده تعصب
موطبيعي .. ويحسب الناس
تسمع له .. ياولد خلاص راحت
ايام التدليس والكذب ترى الناس
عندها عيون تشوف ..
وشم ريحة فريقك قبل تشم ريحة غيرك
الله لايبلانا

[ عدد التعليقات: 1955 ] نشر منذ 3 شهور

يمكن الطخيم يقصد
النصر عدوه اللدود الحكم الاجنبي
جل من لايسهو يالطخيم
لان هذه هي الحقيقة وارجع لارقام
فوز فريقك وفوز فريق الهلال مع
الحكم الاجنبي وتعرف هالحقيقة
المرة .. 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 3 شهور

شوكه الهلال فى نحورهم مايلام
محروم اكثر من 17 سنه بطولات ماشافها الا بالدفع الرباعي للمهنا ومرعي العواجي وشله اتحاد عيد
وقسموا الكعكه بين النصر والاهلى
سنواتهم العجاف اخذوها بالدفع الرباعي
مساكين