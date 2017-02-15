اعتداء 8 أشخاص علي طبيب مستشفى أبوعريش بسبب وصفة طبية ..ووزير الصحة يعلق - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

اعتدى 8 أشخاص على طبيب والمدير المناوب بمستشفى “أبو عريش” العام، بسبب وصفة طبية، فيما ألقت الشرطة القبض على 5 منهم.

وقالت مصادر بأنه نشبت مشاجرة جماعية بين 8 أشخاص وطبيب الطوارئ والمدير المناوب في المستشفى، يوم الخميس الماضي، بعدما طلب منهم إحضار وصفة طبية، لاستكمال علاج صديقهم الذي وصل إلى المستشفى مصابا في مشاجرة أخرى.

فيما اكد وزير الصحة توفيق الربيعة على عدم تنازل الوزارة عن حقها العام في الاعتداءات التي يتعرض لها الممارسون الصحيون أثناء عملهم، مضيفًا عبر حسابه في “تويتر” أن عقوبة الاعتداء عليهم تصل لعشر سنوات سجنًا.

واعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن اتخاذها الإجراءات القانونية في حادثة مستشفى “أبو عريش”، بعد توقيف 5 أشخاص تمهيدا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة اعتدائهم على الطبيب والمدير المناوب.