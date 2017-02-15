سيدة تدعي وفاتها من أجل 174 الف دولار - صحيفة صدى الالكترونية

سيدة تدعي وفاتها من أجل 174 الف دولار
تباشر شرطة لندن، التحقيقات مع سيدة قدمت شهادة كاذبة تدعي فيها أنها توفيت، كي تحصل عائلتها على تعويض من شركة التأمين.
وتم كشف أمر السيدة التي تطمح إلى تمكين عائلتها من تعويض يصل إلى 174 ألف دولار ، حيث ادعى كل من ابن المتهمة ووصيها أنها لقيت مصرعها في حادث سير بجزيرة زنجبار في تنزانيا، وقدما وثائق مزورة تضم شهادة وفاة لخداع الشركة.
وبدورها ،بادرت شركة التأمين إلى الاتصال بمصالح الأمن، حين ساورتها الشكوك في الوثائق التي جرى تقديمها.
واعترف الابن، الذي يبلغ من العمر 19 عاما، بالتزوير، بعد اعتقاله إلى جانب الوصي الآخر بالتزوير، فيما أوقفت الأم بدورها عقب عودتها من كندا إلى برمنغهام ،وتم إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة بكفالة، إلى حين النظر في التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة في أبريل المقبل.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
قبل سنتين زهم على رقم غريب خارج السعودية وكنت توني قاضي فطور مع زوجتي الله يرحمها ويغفر لها ورديت عليه وطلع من نيجريا وقال والله ان قفلت السماعة لجعل علاقتك مع زوجتك كلها مشاكل وذبحها لك بسحر ونت تموت بعدها بساعة وقلت له ونت وش تبي الحين قال تحول لي ٥٠٠٠ ريال وتجلس معي بالخط لين تحولها قلت له ابشر بس التلفون ذَا ماهو بحقي حق زوجتي قال ان انقطع الخط زوجتك بتموت على طول وقطعت الخط على طول وجلست سنتين عقبها
الزبدة تراهم نصابيين ماعندهم سالفة عقبها زوجتي الله يرحمها ويغفر لها جلست سنه وثمان أشهر .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16181 ] نشر منذ 3 شهور
ودي أسوي خبر وفاتي…وأتنكر وأحضر عزاي..
أبشوف وش يقولون😂😂😂😂😂😂