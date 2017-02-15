عقد شراكة للأخضر مع شركة بنده - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

وقع اتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء عقد اتفاقية شراكة مع شركة بنده للتجزئة، لتصبح العلامة التجارية لبنده بموجب هذه الشراكة هي الراعي الرسمي للمنتخب الأول لكرة القدم.

وشملت الاتفاقية رعاية الشركة لمجموعة من البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد مثل بطولة كأس الملك وبطولة كأس ولي العهد بالاضافة الي كأس السوبر.

وجاءت حملة الرعاية لقميص المنتخب تحت شركاء صقور الوطن.