بالفيديو.. الزمالك يسقط بهزيمة أمام الإنتاج في الدوري المصري - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، في فخ الهزيمة أمام نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصرى الممتاز.

تقدم أوميد أوكري مهاجم الإنتاج الحربي، بالهدف الأول لفريقه بالدقيقة 23، بخطأ قاتل من محمود الونش مدافع الزمالك الذي فقد الكرة أمام منطقة الجزاء لصالح اوكرى الذي ينفرد بمرمى الفريق الأبيض ويسدد الكرة في المرمى.

فيما سجل الإنتاج الهدف الثاني عن طريق طارق طه بتسديدة قوية من ركله حره مباشر أمام منطقة جزاء الزمالك بالدقيقة 35، قبل أن ينجح حسام باولو في إحراز الهدف الوحيد لفريقه بالدقيقة 43 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج الحربى للنقطة 20 ويحتل المركز الثانى عشر، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 34 ويحتل المركز الثالث.