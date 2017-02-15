رئيس الأهلي يهدي الجماهير 2000 تذكرة لمواجهة النصر - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

تكفل مساعد الزويهري رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشراء ألفي تذكرة لمباراة فريقه أمام ضيفه النصر المقررة مساء الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة ضمن الجولة التاسعة عشر من دوري جميل للمحترفين، من أجل إهدائها للجماهير الأهلاوية لتدعيم ومؤازرة الفريق بالمباراة المرتقبة.

وتأتي خطوة رئيس الأهلي بإهدا الجماهير تذاكر مجانية لحضور المباراة على نفقته، لمواصلة دعم ومساندة الفريق الملكي لتحقيق الفوز على النصر ومواصلة المسيرة المميزة وتكرار نجاجات الموسم الماضي.