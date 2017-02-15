بالفيديو .. لحظة اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون في سماء أبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تصدي قوات الدفاع الجوى لصاروخ باليستى أطلقته ميليشا الحوثى فوق سماء خميس مشيط.

وكان سكان منطقة عسير قد شعروا بصوت دوى انفجار عنيف فى سماء خميس مشيط، وذلك بسبب التصدى للصاروخ المعادى بصواريخ باتريوت.

ولم يصدر بيان بشأن الحادثة حتى لحظة كتابة هذه السطور.