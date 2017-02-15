بالفيديو .. لحظة اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون في سماء أبها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. لحظة اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون في سماء أبها
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تصدي قوات الدفاع الجوى لصاروخ باليستى أطلقته ميليشا الحوثى فوق سماء خميس مشيط.
وكان سكان منطقة عسير قد شعروا بصوت دوى انفجار عنيف فى سماء خميس مشيط، وذلك بسبب التصدى للصاروخ المعادى بصواريخ باتريوت.
ولم يصدر بيان بشأن الحادثة حتى لحظة كتابة هذه السطور.
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 3 شهور
الحوثي والمخلوع عفاش يحاولون استغلال الظروف والأحوال الجويه السائده فوق ابها ولكنهم اصيبوا بالصدمه من جراء يقضة جنود الدفاعات الجويه الباسله لقد تحطمت ادواتهم وهذا هو الفشل الذريع والنجاح الباهر في آن1 فلتهنأ بلادي وتنام بهدوء
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7430 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحرقهم كانهم رؤعونا واآذونااا
الله يخسسسف بهممم 😣😣😪😪😩😩
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
آمين ي اسووووم الله يزولهم عن بكرة ابيهم اتمنى من حكومتنا الرشيدة انها تترك سياسة الصبر وتمحي صعدة من الوجود لابوهم لابو من جمعهم
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7430 ] نشر منذ 3 شهور
😩😪 والله ياليت . بس هم مايقدرؤن فيه الابرياء اللي مالهم ذنب
احمد سالم[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم انصر جيشنا وجنوندنا الأبطال وثبت اقدامهم واربط على قلوبهم واخذل المشركين الخونة الذين خانوا دينهم وبلادهم.
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2408 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله الي كفانا شرهم والله يثبت جنودنا يارب ..