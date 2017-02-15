أعضاء شرف النصر يواصلون دعم النادي - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

واصل أعضاء شرف نادي النصر، دعم النادي بعد أن تكفل أيمن القاضي بتكاليف الجهاز الآلي الخاص بتدريب حراس المرمى بالفريق.

فيما أعلن عبد الله العجلاني عضو الشرف، تحمله نفقات معسكر الفريق لمباراة الأهلي مساء الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ19 من دوري جميل.

وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، ” تكفّل عضو هيئة أعضاء الشرف أيمن القاضي بتكاليف جهاز آلي خاص لتدريب حراس المرمى، وتكفّل عضو هيئة الشرف عبد الله العجلاني بتكاليف معسكر الفريق الأول لكرة القدم لمباراة النصر، مساء الجمعة، أمام الأهلي بجدة “.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري جميل برصيد 38 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة، فيما يأتي الأهلي ثانيًا برصيد 40 نقطة.