نيو لوك سهير القيسي.. - صحيفة صدى الالكترونية

الأحد 21
مايو
جميلةة 💐 ..
روعه
حلوه بس الكلب شكله مقرف ,,,
ياحظ زوجها
قسم انها خايسة برطم بطه وجه ظفدع جسم سلحفاء
أنا أتوقع أسووم أحلى منها مليون مرة
^_^
😍😍
جنووبي الله يجبر بخاطركك 😛😅😊😊😊😊
دانه شفتي جولي شيك الموقع اللي قلت لك عنه قبل شهر تقريبا
ترى هالفستان هذا منه 👆
كانوا عارضينه وطلبت واحد كان عليه عرض ديسكونت قبل شهرين
نفسه بالضبط 😍😍اناقه باللبس وربي ورخيييييص بعد
والله انها خوررافيه وحلوة هالسهير القيسي اول لاشفتها ع قناة العربيه استنتر ع الأخبار لين تنتهي وأملي عيوني ب النظر يمكن تحسين وينها ووين الإحساس إحساسها متبلد
الحين بتبطل تمقل في النسسوان ي وهيم 😅😅😅☻
اكثر ملابسها من موقع جولي شيك .شفت عليها مرا بلوزهه واعجبتني وحصلتها عندهم وطلبتهاا 😅
هلا أمول الله يسعدك حلووو مره
غيوم دانه من جدكم تشوفون هالفستان حلو
امحق ذوق والله
روزا يا قلبي أعجبني انو ناعم وهادي ويكفي أن الاسود ملك الالوان وبالنهايه الناس أذواق مختلفه 😊
احلى من العقد لباسه
امل مهرجان الزيتون. خلص والى باقي
ليه ي روزا والله انه حلووووو جدا جدا
.
.اي ي المحرومه خلص زماااااان
تبين زيتونات احول لك فيدكس
باسم المحرومه واحط رقمي عليه عشان لاوصل الطرد تجيني رقم الطرد ثم اعطيك اياه هنا وتروحين تستلمينه بالرقم 😊👍
والله العظيم اتكلم جد …خليك تذوقين زيتوننا
احلى شي البساطهه والنعومه في الفساتين 😊
هههههههههه تسلمين. ياقلبي مو قصدي بس تذكرت الرحله اللي قال عليها وهم. قلت عاد جاء الوقت المحرم صار موجود بس شكل وهم غير رايه يوم تزوج الله لنا. يا بعض الناس
الله يرحمنا اليوم اسبوع والمطر ماوقف. من زينا يعلمني
ابو حميد وسع صدرك وراك شاب على البنت .. لبسها رايق جدا من وجهة نظري ..مايعجبني فيها المبالغةالزائدة عن الحد بالمكياج . لكن بدون زعل شوف كلام نواعم قبل سنوات والان يطلع معاك الفرق واضح ..الان وحدة بالبرنامج ودي اسطرها بالزبيدية تكرمون عنها .أتوقع كلكم عارفينها .
لاتكفى يامحمد لاتكسر فيها
😂😂😂😂 لا ي المحرومة ماغيرت رايي لكن بعض الناس مايطيقوني مدري ليه حتى كلمة مبروك ماقالوها لي وتبيني اوديكم للجوف ايييه بس ماقول الا الله اكبر ي الدنيا
😂😂
الله يبارك لك ي وهم بدوني ويوفقك
التوفيق من الله مو من البشر
انا اضحك تذكرت اللي يقول من الغيره ماباركتي لوهم
وانا بصراحه غرت عشان كذا ماباركت 😂😂😂
غيوم اكيد تمزحين😳😂😂
😂😂😂
اكيد امزح ي جنوبيه
الله يخلف ع عقول مريضه ☹
المشكله هنا كثير ناس الاحظهم بسرعه يصدقون مايعرفون المزح😂😂😂
.
.
معقوله كل حياتهم جد ولابحياتهم يمزحون ☹☹
ياربي المزح واضح والجد واضح مو لدرجه هذي 😂😂
😂😂😂 الله يبارك بعمرتس ويوفقتس ي غيوم وعقبالتس يارب تبشرينا وتفرحينا معتس في القريب العاجل ان شاء الله وتبقين اخت عزيزه وغاليه وأتمنى لتس التوفيق من قلبي وعسى الضحكة دوم ماتفارق محياتس 😂😂😂 اما ذاك والله خبل وصدقيني هو من المعلقين المعروفين لكن احيانا تخمه العنز ويهلوس علينا ويدخل بنك وإيميل ثاني 😁
طيب بس المحرومة لها زيتونات وانا مالي شيء للمعزبه 😁😂😂😂
اقول اسكتو لا يشوفكم الحين يطب 😊😂😂😂
غيوم حياك 😊قهوه مع هاالمطرر❤😍😂اللهم لك الحمدوالا بعدج بالكويت😊😂😂
ههههههههاي يحق لي الزيتونات
هههههه لا جنوبيه اش دعوى تبيني للحين في الكويت وراي يامعه (جامعه)😂😂😂يممه كلامهم يجلط
وصلنا امس هي بس زيارة خطافيه ولد عم ابوي هناك ومسوي عمليه والشيبان غير يتطمنون ع بعض ويومين وجينا 😊😊
نعم الزيتونات فقط فقط للمحرومه هي بالذات لااحد يقارن نفسه فيها بالنسبه لي 😊😊 …انا اصلا ماعلقت بصدى ودخلتها الا لاجل معلقين معينين بعضهم اختفى الله يحفظهم وين ماكانوا وبعضهم لازال يكتب الى الان ومن ضمنهم محرومه
يسلموووو ع القهوه ي القحطانيه وقهوتك واصله 😊
حنا جمدنا ولاشفنا امطار ولاثلوج الا مره وحده 😢😢
خلاخل والبلاء من داخل بودي بس
اف اف اف منتس ومن ردودتس الهجوميه علي ي بنت الطيار انا ماقارنت نفسي فيها واصلا امزح وماتسوى علي هالمداخله ول ول ول وبعدين انا ماني بمشحوف الحمدلله الخير واجد والزيتون متوفر في كل مكان واصلا انا ماطيقه ولااحبه وزيتون الجوف ملوث يحطون فيه ماده نسيت اسمها وغير صالح للاستخدام الآدمي
الله يعافيك ويعافي المريض ويوفقك ويا الجميع❤بس هونت العزيمه لانك غرتي من العزيمه😊😂😂😂
اجل انا واخوي وهم😊😓نذلف💔 😢😂هههههههه امزح وتستاهل اختنا لست محرومه كل خير ❤❤والله انا بعد ما دخلت الصحيفه الا من شفت فيها بنات وتعودت عليكم مع خالص احترامي لأخواني الرجال وعلى راسي😊😊😊بس حبيت التداخل معكم يابنات خاصه واحترم الجميع عامه والا انا مدمنه لصحيفه من زمان كمتابعه😊😊
مززززه مربوعه امممممممممممممم
لا والله ترى امزح ولا اهاجم احد كلكم ع عيني وراسي😂😂 فقط دوعابه 😊😊…انا مازعل من احد ولا اكره احد واحب الحميع دون استثناء لاني ماشفت منكم الا كل خير
مبروك فوز النصر ياملاك وعقبال الخساره من الاتحاد ههههههههههههههههههههههه
وهم انت حساس مررررررره وبسرعه تزعل عبالك مكروه لاوالله ي خوي اني احترمك واحترم الجميع دون استثناء
ربي يوفق الجميع ويسعدكم كلكم
يا اخوان ملاك. والشيخ نمر مختفين من زمان عسا المانع خير
تستاهل ملاك ويستاهل العالمي 😊💛وعقبال كأس ولي العهد😊😂😂
تسولفون من ورايهه ي الغشاشين ☻😁😁😁
😂
هيا استلم هالحريم مالهم حل .الموضوع بوادي وهم بوادي . واللي مذهلني هناك من يشجع النصر ؟
هههههههه
التعليقات مغلقه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7528 ] نشر منذ 3 شهور
جميلةة 💐 ..
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
روعه
غرام[ عدد التعليقات: 2087 ] نشر منذ 3 شهور
حلوه بس الكلب شكله مقرف ,,,
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
ياحظ زوجها
محمد[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 3 شهور
قسم انها خايسة برطم بطه وجه ظفدع جسم سلحفاء
جنوبي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
أنا أتوقع أسووم أحلى منها مليون مرة
^_^
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12905 ] نشر منذ 3 شهور
😍😍
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7528 ] نشر منذ 3 شهور
جنووبي الله يجبر بخاطركك 😛😅😊😊😊😊
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
دانه شفتي جولي شيك الموقع اللي قلت لك عنه قبل شهر تقريبا
ترى هالفستان هذا منه 👆
كانوا عارضينه وطلبت واحد كان عليه عرض ديسكونت قبل شهرين
نفسه بالضبط 😍😍اناقه باللبس وربي ورخيييييص بعد
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
دانه شفتي جولي شيك الموقع اللي قلت لك عنه قبل شهر تقريبا
ترى هالفستان هذا منه 👆
كانوا عارضينه وطلبت واحد كان عليه عرض ديسكونت قبل شهرين
نفسه بالضبط 😍😍اناقه باللبس وربي ورخيييييص بعد
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
والله انها خوررافيه وحلوة هالسهير القيسي اول لاشفتها ع قناة العربيه استنتر ع الأخبار لين تنتهي وأملي عيوني ب النظر يمكن تحسين وينها ووين الإحساس إحساسها متبلد
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7528 ] نشر منذ 3 شهور
الحين بتبطل تمقل في النسسوان ي وهيم 😅😅😅☻
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7528 ] نشر منذ 3 شهور
اكثر ملابسها من موقع جولي شيك .شفت عليها مرا بلوزهه واعجبتني وحصلتها عندهم وطلبتهاا 😅
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12905 ] نشر منذ 3 شهور
هلا أمول الله يسعدك حلووو مره
روزا[ عدد التعليقات: 894 ] نشر منذ 3 شهور
غيوم دانه من جدكم تشوفون هالفستان حلو
امحق ذوق والله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12905 ] نشر منذ 3 شهور
روزا يا قلبي أعجبني انو ناعم وهادي ويكفي أن الاسود ملك الالوان وبالنهايه الناس أذواق مختلفه 😊
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
احلى من العقد لباسه
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
امل مهرجان الزيتون. خلص والى باقي
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
ليه ي روزا والله انه حلووووو جدا جدا
.
.اي ي المحرومه خلص زماااااان
تبين زيتونات احول لك فيدكس
باسم المحرومه واحط رقمي عليه عشان لاوصل الطرد تجيني رقم الطرد ثم اعطيك اياه هنا وتروحين تستلمينه بالرقم 😊👍
والله العظيم اتكلم جد …خليك تذوقين زيتوننا
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7528 ] نشر منذ 3 شهور
احلى شي البساطهه والنعومه في الفساتين 😊
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههه تسلمين. ياقلبي مو قصدي بس تذكرت الرحله اللي قال عليها وهم. قلت عاد جاء الوقت المحرم صار موجود بس شكل وهم غير رايه يوم تزوج الله لنا. يا بعض الناس
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمنا اليوم اسبوع والمطر ماوقف. من زينا يعلمني
عبادي العماد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
ابو حميد وسع صدرك وراك شاب على البنت .. لبسها رايق جدا من وجهة نظري ..مايعجبني فيها المبالغةالزائدة عن الحد بالمكياج . لكن بدون زعل شوف كلام نواعم قبل سنوات والان يطلع معاك الفرق واضح ..الان وحدة بالبرنامج ودي اسطرها بالزبيدية تكرمون عنها .أتوقع كلكم عارفينها .
منصور[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 3 شهور
لاتكفى يامحمد لاتكسر فيها
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂 لا ي المحرومة ماغيرت رايي لكن بعض الناس مايطيقوني مدري ليه حتى كلمة مبروك ماقالوها لي وتبيني اوديكم للجوف ايييه بس ماقول الا الله اكبر ي الدنيا
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂
الله يبارك لك ي وهم بدوني ويوفقك
التوفيق من الله مو من البشر
انا اضحك تذكرت اللي يقول من الغيره ماباركتي لوهم
وانا بصراحه غرت عشان كذا ماباركت 😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2377 ] نشر منذ 3 شهور
غيوم اكيد تمزحين😳😂😂
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂
اكيد امزح ي جنوبيه
الله يخلف ع عقول مريضه ☹
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
المشكله هنا كثير ناس الاحظهم بسرعه يصدقون مايعرفون المزح😂😂😂
.
.
معقوله كل حياتهم جد ولابحياتهم يمزحون ☹☹
ياربي المزح واضح والجد واضح مو لدرجه هذي 😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂 الله يبارك بعمرتس ويوفقتس ي غيوم وعقبالتس يارب تبشرينا وتفرحينا معتس في القريب العاجل ان شاء الله وتبقين اخت عزيزه وغاليه وأتمنى لتس التوفيق من قلبي وعسى الضحكة دوم ماتفارق محياتس 😂😂😂 اما ذاك والله خبل وصدقيني هو من المعلقين المعروفين لكن احيانا تخمه العنز ويهلوس علينا ويدخل بنك وإيميل ثاني 😁
طيب بس المحرومة لها زيتونات وانا مالي شيء للمعزبه 😁😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2377 ] نشر منذ 3 شهور
اقول اسكتو لا يشوفكم الحين يطب 😊😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2377 ] نشر منذ 3 شهور
غيوم حياك 😊قهوه مع هاالمطرر❤😍😂اللهم لك الحمدوالا بعدج بالكويت😊😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههاي يحق لي الزيتونات
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه لا جنوبيه اش دعوى تبيني للحين في الكويت وراي يامعه (جامعه)😂😂😂يممه كلامهم يجلط
وصلنا امس هي بس زيارة خطافيه ولد عم ابوي هناك ومسوي عمليه والشيبان غير يتطمنون ع بعض ويومين وجينا 😊😊
نعم الزيتونات فقط فقط للمحرومه هي بالذات لااحد يقارن نفسه فيها بالنسبه لي 😊😊 …انا اصلا ماعلقت بصدى ودخلتها الا لاجل معلقين معينين بعضهم اختفى الله يحفظهم وين ماكانوا وبعضهم لازال يكتب الى الان ومن ضمنهم محرومه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
يسلموووو ع القهوه ي القحطانيه وقهوتك واصله 😊
حنا جمدنا ولاشفنا امطار ولاثلوج الا مره وحده 😢😢
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 3 شهور
خلاخل والبلاء من داخل بودي بس
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
اف اف اف منتس ومن ردودتس الهجوميه علي ي بنت الطيار انا ماقارنت نفسي فيها واصلا امزح وماتسوى علي هالمداخله ول ول ول وبعدين انا ماني بمشحوف الحمدلله الخير واجد والزيتون متوفر في كل مكان واصلا انا ماطيقه ولااحبه وزيتون الجوف ملوث يحطون فيه ماده نسيت اسمها وغير صالح للاستخدام الآدمي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2377 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعافيك ويعافي المريض ويوفقك ويا الجميع❤بس هونت العزيمه لانك غرتي من العزيمه😊😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2377 ] نشر منذ 3 شهور
اجل انا واخوي وهم😊😓نذلف💔 😢😂هههههههه امزح وتستاهل اختنا لست محرومه كل خير ❤❤والله انا بعد ما دخلت الصحيفه الا من شفت فيها بنات وتعودت عليكم مع خالص احترامي لأخواني الرجال وعلى راسي😊😊😊بس حبيت التداخل معكم يابنات خاصه واحترم الجميع عامه والا انا مدمنه لصحيفه من زمان كمتابعه😊😊
الرجل الذي كويس❤️ جدة غير[ عدد التعليقات: 9570 ] نشر منذ 3 شهور
مززززه مربوعه امممممممممممممم
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
لا والله ترى امزح ولا اهاجم احد كلكم ع عيني وراسي😂😂 فقط دوعابه 😊😊…انا مازعل من احد ولا اكره احد واحب الحميع دون استثناء لاني ماشفت منكم الا كل خير
الرجل الذي كويس❤️ جدة غير[ عدد التعليقات: 9570 ] نشر منذ 3 شهور
مبروك فوز النصر ياملاك وعقبال الخساره من الاتحاد ههههههههههههههههههههههه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 9038 ] نشر منذ 3 شهور
وهم انت حساس مررررررره وبسرعه تزعل عبالك مكروه لاوالله ي خوي اني احترمك واحترم الجميع دون استثناء
ربي يوفق الجميع ويسعدكم كلكم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
يا اخوان ملاك. والشيخ نمر مختفين من زمان عسا المانع خير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
يا اخوان ملاك. والشيخ نمر مختفين من زمان عسا المانع خير
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2377 ] نشر منذ 3 شهور
تستاهل ملاك ويستاهل العالمي 😊💛وعقبال كأس ولي العهد😊😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7528 ] نشر منذ 3 شهور
تسولفون من ورايهه ي الغشاشين ☻😁😁😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2377 ] نشر منذ 3 شهور
😂
عبادي العماد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور
هيا استلم هالحريم مالهم حل .الموضوع بوادي وهم بوادي . واللي مذهلني هناك من يشجع النصر ؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه