قرب الانتهاء من مشروع تقاطع طريقي الملك فهد – عين نجم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

تعمل أمانة الأحساء على وضع الخطوات النهائية لتدشين المشروع التطويري لتقاطع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز مع طريق عين نجم ، الذي تم تنفيذه بكلفة إجمالية تبلغ 131 مليون ريال .

ويحتوي المشروع على ميدان سفلي وآخر علوي مرتبط بأربعة جسور في كافة الاتجاهات.

و أوضح أمين الأحساء م.عادل الملحم أنه انطلاقاً من التوجيهات الكريمة لقيادتنا الرشيدة ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ في دعم مشاريع التطوير بما يخدم المواطن بشكل أفضل , فإن الأمانة ومن واقع مسؤولياتها تقوم بجهود كبيرة في دراسة مشاريع الطرق وكذلك الدراسات التخطيطية والفنية والمرورية ومن تلك الدراسات ربط المدن والقرى مع بعضها لتكون نسيجاً متبايناً ذو وظائف تكاملية لتقديم الخدمات وارتباطات استعمالات الأراضي بينها , الأمر الذي يشكل دافعاً لمزيد من التطور .

وأثنى الملحم على التعاون والتنسيق فيما بين الأمانة وإدارة المرور على ما بذلوه من جهود كبيرة لتذليل العقبات في دراسة التحويلات الخاصة بالمشروع.