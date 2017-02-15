المدني يباشر 4 بلاغات في الجبيل جراء الأمطار ولا خسائر بشرية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

أوضح الناطق الاعلامي باسم المديرية العامة للدفاع المدني العقيد منصور الدوسري أن عدد البلاغات التي تم التعامل معها بسبب الأمطار بمحافظة الجبيل بلغت ٤ بلاغات مشيراً الى عدم وجود أي خسائر بشرية.

و قال الدوسري أن حالات الاحتجاز اقتصرت على دخول مياه الأمطار في قبو مساحته ٤٠٠ م يستخدم مواقف للسيارات في أحد الفنادق بمدينة الجبيل ، بارتفاع ٢ م تقريبا ،مشيراً إلى أن ذلك لم يؤثر على دخول وخروج النزلاء حالياً حيث يجري العمل على شفط المياه من قبل مصلحة المياه منوها بأن الأضرار اقتصرت على ٤ سيارات لازالت بالمواقف، فيما لم يستدعِ الموقف تدخل الدفاع المدني بل الإشراف على الحالة ولازال العمل جاريا على إنهاء الحالة علما بأن دخول المياه كان بسبب خلل بالتصريف الداخلي للمواقف.