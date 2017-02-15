المدني يباشر 4 بلاغات في الجبيل جراء الأمطار ولا خسائر بشرية - صحيفة صدى الالكترونية

المدني يباشر 4 بلاغات في الجبيل جراء الأمطار ولا خسائر بشرية
أوضح الناطق الاعلامي باسم المديرية العامة للدفاع المدني العقيد منصور الدوسري أن عدد البلاغات التي تم التعامل معها بسبب الأمطار بمحافظة الجبيل بلغت ٤ بلاغات مشيراً الى عدم وجود أي خسائر بشرية.
و قال الدوسري أن حالات الاحتجاز اقتصرت على دخول مياه الأمطار في قبو مساحته ٤٠٠ م يستخدم مواقف للسيارات في أحد الفنادق بمدينة الجبيل ، بارتفاع ٢ م تقريبا ،مشيراً إلى أن ذلك لم يؤثر على دخول وخروج النزلاء حالياً حيث يجري العمل على شفط المياه من قبل مصلحة المياه منوها بأن الأضرار اقتصرت على ٤ سيارات لازالت بالمواقف، فيما لم يستدعِ الموقف تدخل الدفاع المدني بل الإشراف على الحالة ولازال العمل جاريا على إنهاء الحالة علما بأن دخول المياه كان بسبب خلل بالتصريف الداخلي للمواقف.