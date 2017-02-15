أهالي بارق يؤدون صلاة الميت على الشهيد الربعي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أدت جموع المصلين في محافظة بارق اليوم , صلاة الميت على الجندي مفرح أحمد بن سالم الربعي ، أحد منسوبي حرس الحدود بالمنطقة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، وذلك بجامع شرق ربيعة.

وتقدم المصلين محافظ بارق يحيى بن عبد الرحمن آل حموض وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وعقب الصلاة قدم محافظ بارق بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء سفر الغامدي تعازي ومواساة القيادة الرشيدة – حفظها الله- وتعازي ومواساة أمير منطقة عسير لوالد الشهيد وذويه، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد إبنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ الوطن والدفاع عن حدوده وترابه ومقدساته.