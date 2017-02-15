الهلال يسعى لخطف حارس الأهلي الشاب - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

بدأ مسئولو نادي الهلال، مفاوضاتهم مع أحمد الرحيلي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل دخوله الفترة الحرة نهاية الموسم الجاري وهو ما يتيح له الانتقال دون موافقة ناديه.

ويسعى مسئولو الأهلي لتجديد عقد الحارس الشاب قبل دخوله الـ6 شهور الأخيرة من عقده، بعرض وصل إلى 3 ملايين سنوياً ولمدة 5 أعوام، إلا أن مسئولا هلاليا تواصل مع علي الرماح وكيل الحارس من أجل الحصول على موافقته للانتقال إلى الفريق الأزرق في الموسم المقبل.