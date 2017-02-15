رئيس التعاون يحفز لاعبيه قبل مواجهة لوكوموتيف آسيويا - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

أشاد محمد القاسم، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، بأداء فريقه خلال مباريات الموسم الحالي قبل انطلاق مبارياته في بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية بداية من دور المجموعات، مبديا فخره وسعادته الغامرة بمشاركة سكري القصيم في البطولة الآسيوية.

ووجه رئيس التعاون رسالة للاعبيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” أيامك يالقصيم هذا الأسبوع آسيوية كم أفخر بأبناء القصيم وكم افخر بوطني التعاون ممثل للوطن قبل كل شيء ولكن بلهجة قصيمية “.

ويتواجد التعاون في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، بجانب الأهلي الإماراتي ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي والاستقلال الإيراني، حيث يلتقي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل التعاون أمام لوكوموتيف على ستاد الملك عبد الله في البريدة.