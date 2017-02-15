بالصور.. صدى تدشن مكتبها الإقليمي الثاني في القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز محمود(صدى):

دشن الأستاذ عبدالسلام القزيز رئيس تحرير صدى بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الأستاذ نايف القزيز مكتب الصحيفة الإقليمي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويشتمل المكتب على صالة تحرير ومكاتب إدارية واستديو تصوير وكذلك على أقسام للإنتاج والبرمجة والتصميم.

يأتي افتتاح المكتب الثالث لصحيفة صدى خارج المملكة بعد افتتاح المكتب الفني بمدينة أغادير المغربية.

وتعمل صدى على نقل الخبر لحظة وقوعه بالاستعانة بأهم المحررين في الوطن العربي ساعية إلى النقط الساخنة في المنطقة العربية، ومكتب صدى بالقاهرة إضافة أخرى للصحيفة يضم مجموعة من الكوادر الصحفية التي تعمل على جعل القارئ في قلب الحدث.