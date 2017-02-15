بالصور.. صدى تدشن مكتبها الإقليمي الثاني في القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. صدى تدشن مكتبها الإقليمي الثاني في القاهرة
دشن الأستاذ عبدالسلام القزيز رئيس تحرير صدى بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الأستاذ نايف القزيز مكتب الصحيفة الإقليمي بالعاصمة المصرية القاهرة.
ويشتمل المكتب على صالة تحرير ومكاتب إدارية واستديو تصوير وكذلك على أقسام للإنتاج والبرمجة والتصميم.
يأتي افتتاح المكتب الثالث لصحيفة صدى خارج المملكة بعد افتتاح المكتب الفني بمدينة أغادير المغربية.
وتعمل صدى على نقل الخبر لحظة وقوعه بالاستعانة بأهم المحررين في الوطن العربي ساعية إلى النقط الساخنة في المنطقة العربية، ومكتب صدى بالقاهرة إضافة أخرى للصحيفة يضم مجموعة من الكوادر الصحفية التي تعمل على جعل القارئ في قلب الحدث.
مغابش[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروك ومن تقدم لتقدم
متابع بصمت[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 3 شهور
ألف ألف مبروك وإلى مزيداً من التقدم والإزدهار إن شاء الله
أبو شهاب[ عدد التعليقات: 2175 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروك ومن تقدم لتقدم ومن نجاح لنجاح
عبد الله الحمد[ عدد التعليقات: 1242 ] نشر منذ 3 شهور
مليارمبروك وصدى في تقدم واضح
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 3 شهور
نسأل الله أن يكون هذا التطور فيما يرضيه عزوجل ..
وأن يكون عونا للجميع على بلوغ رضى ربنا عزوجل ..
تمنياتي لكم دائما وابدا بالتوفيق والنجاح .
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
على بركة الله والفين مبروك يا حبيبتنا صدى .
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
وطبعا كلهم اجانب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10388 ] نشر منذ 3 شهور
الف الف مبروك وعقبال فتح مكاتب جديده في الوطن العربي عامة
القرشي[ عدد التعليقات: 1665 ] نشر منذ 3 شهور
أهنيء جميع منسوبي صحيفة صدى الموقرة بهاذي الخطوة المباركة ومن نجاح لنجاح يارب .
wonderful[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
ليته
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1405 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروك و بالتوفيق ان شاء الله
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
مبروك الله يوفقكم جريدتكم مواضيعها حلوه
jamalco[ عدد التعليقات: 5316 ] نشر منذ 3 شهور
صدى أثبتت مصداقيتها وتهانينا لكامل طاقمها ومتابعيها ومحبيها وقدما إلى الأمام وبالتوفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق
المها[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبرووووك صدى دوم أن شاءالله تكون متميزه صحيفتنا الأكثر من رائعه
براغى[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 3 شهور
خطوة موفقة ..تانى فرع فى الكنانة ..ولكن لى عتاب لصحيفتنا الموقرة..اذ انها داءما وابدا ماينشر من اخبار مصر الا النوعية السلبية منها ولاحظت ان ذلك لا يكون الا مع اخبار مصر فقط دون غيرها من الدول ولا اعلم السبب ..مع ان مصر غنية بالاف القصص الايجابية عن الكفا ح والاجتهاد والانجازات العلمية والادبية والدينية ..نرجوا الانصاف فنشر الاخبار وتكوين الفكرة عن المجتمعات امانة فى الاعناق
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
بالتوفيق ان شاء الله.
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الله يوفقكم والله اني ماعرفت ذَا الجريدة بالنت الا عقب وفاة زوجتي الله يرحمها قبل ٤ شهور ويغفر لها ويدخلها جنات النعيم ويرزقها بالي احسن مني ولا قبلها ماغير الجرايد الي تاصل البيت الجزيرة والرياض وعكاظ والشرق الأوسط اثري كنت ميت ونا عايش ماغير يوم اشوفها تقول نزل راتبك
ولا يوم تشوفني مستانس وش جاك لا تكون اعرست
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ 3 شهور
مبروك صدى وعقبال ما تغطون كامل الوطن العربي تستاهلون
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7467 ] نشر منذ 3 شهور
😍😍😍😍😍
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13325 ] نشر منذ 3 شهور
حنا مااتحملنا اخبارهم من مكتب واحد شلون الحين مكتبين الله يعين يعني اخبار قتلت زوجها احرق زوجتة ذبح اخوة بتصير دبل😱
الفهد[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروك ومن نجاح لنجاح والله يوفق الجميع .
=============>>>>>>> وطني الحبيب وهل احب سواه[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو
قوقل
فسترى
أمراً
لا
يمكن
السكوت
عنه
إطلاقاً
سليمان الفيفي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروووووووك للصحيفة والقائمين عليها
ومتابعين هذه الصحيفة القيمة التي لها صدى في الوطن العربي
وإلى الاماااااام بإذن لله للخير وبالله التوفيق
ابوباسم[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروك وعقبال ماتفتتحون مكتب في الخرطوم””
مغابش[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله تبارك الله صراحة شيء جميل جدا هذا التناغم بين القراء والصحيفة