القصبي يعاود نشر صوراً لنخلة والده .. ويعلق: مؤلم و موجع أن تقتلع البركة من دارك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري (صدى):

عاود الفنان ناصر القصبي اليوم (الأربعاء) نشر صوراً لنخلة والده التي ماتت في نفس يوم وفاته، بعدما ذبلت خلال فترة مرضه لعد ما زرعها منذ 20 عام.

وعلق القصبي على الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: “مؤلم وموجع أن تقتلع البركه من دارك.