القصبي يعاود نشر صوراً لنخلة والده .. ويعلق: مؤلم و موجع أن تقتلع البركة من دارك - صحيفة صدى الالكترونية

القصبي يعاود نشر صوراً لنخلة والده .. ويعلق: مؤلم و موجع أن تقتلع البركة من دارك
عاود الفنان ناصر القصبي اليوم (الأربعاء) نشر صوراً لنخلة والده التي ماتت في نفس يوم وفاته، بعدما ذبلت خلال فترة مرضه لعد ما زرعها منذ 20 عام.
وعلق القصبي على الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: “مؤلم وموجع أن تقتلع البركه من دارك.
متابع بصمت[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 3 شهور
مبين من سعف النخله أنها خضراء وهذا مما يعني أنها لازالت على قيد الحياة
لكن شكله يبي الفكه من النخله وقال ماتت بموت أبوي
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10388 ] نشر منذ 3 شهور
اصلحك الله يا ناصر مالك ومال النخله كان تركتها في مكانها والا ناوي تحط خيمه محلها
ابو زياد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 شهور
جعل نفسه سخرية ومادة دسمة لمن كان يسخر منهم ههههههههههههههههههه
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4268 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
الا لازم نصدقك … تقطع الشجره وتقلعها عشان نصدق رواياتك
بئس ما فلعت ….. فبهذا لن نصدقك ابدا
ابو ياسر[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسامحك يا ناصر
يعلم الله انك عزيز ومحبوب من الجميع
بس
انس النخله ..اشغلتنا .
الله يرحم ابوك وابوى والجميع
لابو هالنخله اللي اشغلتنا فيها[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
حنطها وحطها بالمتحف والا اقول لك سو عليها مزاد يمكن تجيب لك سعر زين مثل عقال الفنان محمد عبده وتتصدق فيه لابوك وتصير فعلا بركة
المخلص لوطنينا[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لزززززززززززززززززززززززوم نعالممممممممممممممممممممممممممممممممممم الشيخحححححححححححححححححححححححححححححححح بالساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالفه فعلا انك ي تاصر كومديااااااااااااااني
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههه الظاهر ان ناصر تورط لما قال ان النخله ماتت في يوم وفاة ابوه وراح شال النخله اللي اتوقع انها للحين عايشه مبين من السعف من اول ماله داعي ههههههههههههههههه بس اقسم بالله اني احبك يا ناصر ولما اشوفك اجلس اضحك بس كمان مره مالها داعي
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 3 شهور
كما تدين تدان ايها الكوميداني هههههههههه
هذا القصبي والسدحان ماودك يطلعون بلقاءات تلفزيونية او تصريحات او تغريدات
ودك بس تشوف تمثيلهم
قحط[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
لك 20 سنة وانت تحاول نزع البركة من مجتمع بأكملة ألا ترى أنه من البديهي والمتوقع أن ينزع الله البركة من دارك
فتى الطائف[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 3 شهور
بوركت أناملك على ما كتبت وسطرت .
فتى الطائف[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 3 شهور
يا صاحب التعليق (قحط )
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1572 ] نشر منذ 3 شهور
انا اصدق هذا الرجل من واقع التجربة الفعلية , جدتي رحمها الله واسكنها فسيح جناته كانت مولعة بالازهار من كل جنس ولون فلما انتقلت الى رحمة الله كأن الازهار والورود ماتت معها رغم انها كانت تلقى الرعاية والاهتمام نفسه ولكنها فنيت جميعا ولم يبقى منها شيىء بل ان بعضها ذبل ومات في نفس اليوم وكانت دائما ماتقول ان الازهار تحس ولها مشاعر وتتأثر بالحالة النفسية لصاحبها واغرب الازهار التي كانت تعتني بها زهرة تكون متفتحة ومتألقة فاذا لمستها انكمشت وانطوت على نفسها وللغرابة كان اسمها (المستحية )اسئل اهل الشام عنها
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا واضح من الصور رغم أن السعف تم قطعها إن النخلة لم تمت كما أدعى القصبي ، وحتى جذع النخلة بكامل عافيته ولون الجذع يدل على سلامة الشجرة ، وكذلك الجذور هي نظيفة جدا رقم قطعها إلا إنها من الواضح إن الشجرة ليس بها أي مرض .
aglu ahedd[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
صارووووووووووووووووووووووووووووووووووووووخ عبار للقارات ههههههههههههههههههههههههههههه
فتى الطائف[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
عارف عبدالله عطالله[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
كلام لايدخل العقل
🌟⚡⚡شمالية ونجمك بالسما عالي🌟⚡⚡[ عدد التعليقات: 13325 ] نشر منذ 3 شهور
وش رايك تسوي مسلسل لرمضان اسمة نخلة ابوي ياشيخ فكنا من نخلتك ماهي نافعة ابوك ادعي له وترحم علية والبركة والله يوم تربي عيالك على الدين والاخلاق الحميدة اذا مت يترحمون عليك مو مثلك تركت الترحم على ابوك ونشبت بنخلتة الله لايبلانا