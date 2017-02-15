6 طرق سهلة وسريعة للتخلص من الروائح المزعجة في المطبخ - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

الكثير من النساء يبحثن عن طرق للتخلص من الروائح التي يسببها الطبخ في المنزل والتي يصعب التخلص منها ، واليكي 6 طرق سهلة وهي :

الخل:

إنه الحل الأمثل للروائح الحادة، إتبعي هذه الطريقة التقليدية من خلال توزيع اوعية الخل على مساحة المطبخ، واتركيها لليلة كاملة. كما يمكنك وضع الخل مع الماء وقشر الليمون على النار لنتيجة اسرع ورائحة منعشة.

اصنعي معطرات بنفسك:

إستغني عن المعطرات الإصطناعية ذات الرائحة القوية وحضري معطرات بنفسك من الزيوت الطبيعية أي اللافندر أو النعناع.

تخلصي من زيت القلي:

فور الانتهاء من القلي، إحرصي على وضع الزيت بعد ان يبرد في مكان مغلق أي في وعاء محكم الإغلاق.

أغلقي الأبواب:

حاولي السيطرة على انتشار الرائحة عبر إغلاق باب المطبخ وجميع المنافذ المؤدية إلى الغرف الأخرى، فتبقى الرائحة ضمن نطاق المطبخ وبإمكانك التخلص منها بطريقة أسرع.

التهوئة:

تأكدي ان الشبابيك مفتوحة خلال الطبخ، فذلك يساعد على خروج الروائح إلى الخارج، واستخدمي نظام التهوئة فوق الفرن خاصة خلال القلي. هذا الأمر يساعد على امتصاص الروائح، وتنقية الجو.

التنظيف:

من المهم جداً تنظيف جميع الأسطح في المطبخ وتطهيرها من رواسب الطعام، واحرصي على غسل الأواني فوراً بعد الطبخ، خاصة الأواني المستخدمة للقلي.