6 طرق سهلة وسريعة للتخلص من الروائح المزعجة في المطبخ - صحيفة صدى الالكترونية

6 طرق سهلة وسريعة للتخلص من الروائح المزعجة في المطبخ
الكثير من النساء يبحثن عن طرق للتخلص من الروائح التي يسببها الطبخ في المنزل والتي يصعب التخلص منها ، واليكي 6 طرق سهلة وهي :
الخل:
إنه الحل الأمثل للروائح الحادة، إتبعي هذه الطريقة التقليدية من خلال توزيع اوعية الخل على مساحة المطبخ، واتركيها لليلة كاملة. كما يمكنك وضع الخل مع الماء وقشر الليمون على النار لنتيجة اسرع ورائحة منعشة.
اصنعي معطرات بنفسك:
إستغني عن المعطرات الإصطناعية ذات الرائحة القوية وحضري معطرات بنفسك من الزيوت الطبيعية أي اللافندر أو النعناع.
تخلصي من زيت القلي:
فور الانتهاء من القلي، إحرصي على وضع الزيت بعد ان يبرد في مكان مغلق أي في وعاء محكم الإغلاق.
أغلقي الأبواب:
حاولي السيطرة على انتشار الرائحة عبر إغلاق باب المطبخ وجميع المنافذ المؤدية إلى الغرف الأخرى، فتبقى الرائحة ضمن نطاق المطبخ وبإمكانك التخلص منها بطريقة أسرع.
التهوئة:
تأكدي ان الشبابيك مفتوحة خلال الطبخ، فذلك يساعد على خروج الروائح إلى الخارج، واستخدمي نظام التهوئة فوق الفرن خاصة خلال القلي. هذا الأمر يساعد على امتصاص الروائح، وتنقية الجو.
التنظيف:
من المهم جداً تنظيف جميع الأسطح في المطبخ وتطهيرها من رواسب الطعام، واحرصي على غسل الأواني فوراً بعد الطبخ، خاصة الأواني المستخدمة للقلي.
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
التهوئه والتنظيف اول بأول اهم شي 😩
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
بقولكم ي بنات ع اسهل طريقه منشان يظل المطبخ نظيف وريحته حلوه ،،
عدم استخدامه ابد للطبخ بس خلوه للاشياء البسيطه شاي وعصيرات وسلطات ،،
😇😇😇
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
صحيح وعن تجربه والله😂😂😂😂😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
اجل وين نطبخ يا غرومه 😂😂بالصاله مثلا هههههههه فعلا بنت الغالي التهوئه والتنظيف 👍👍
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
لا قحطانيه مانطبخ خير شر ،،
😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
التهوئه 😂😂😂😂
او التهويه 😉😂😂😂
أيهما الأصح 😁
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
غررام تعرفين تطبخين العريتسه
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
يس وهم اعرف ،،
بطبخها وبتجمع انا والبنات ونزورك يوم الصباحيه ي عريس😂😄
غرام[ عدد التعليقات: 2076 ] نشر منذ 3 شهور
بس اذا ماكانت زينه كلوها ساكتين بدون تعليق 🙈😅
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه اكيد الثانيه😊😊والله انا عن نفسي نسيت ههههه وكتبت نفس خيتي بنت الغالي 😊😂😂😂عندي ها الايام فوبيا الكتابه واحيان اكتب مستعجله وسريع ههههه واجيب العيد بالواتساب هنا اشوى😊😂😂😂😂
ام البنات[ عدد التعليقات: 1186 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه لا نطبخ ب الحوش احسن 😜
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
كفو والله انا قلت اكيد أنتس تجيدينها وبيض الله وجهتس ابد لاتحاتين دامها بتكون من يدتس اكيد مليون ب الميه بتكون لذيذه 😋
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ام البنات انتي تعلقين في المرصد شفت اسم نفس اسمتس اليوم في موضوع ولا انا غلطان
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
هههه والله يا ام البنات اني احب اطبخ بر وباالحوش وربي يعجبني وله نكهه خاصه تهبل 😊😂😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7430 ] نشر منذ 3 شهور
انا احب طبخ الرجال 😍
طبخهمممم لهه نكهه مميزةة 😋
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2369 ] نشر منذ 3 شهور
اكيد لكن يلعبون بالمطبخ هههه احب طبخهم لكن المطبخ يحوسونه الله يسعدهم 😂😂😂بالبر اشوى خليهم على كيفهم
ام البنات[ عدد التعليقات: 1186 ] نشر منذ 3 شهور
لا والله ي وهم م اعلق في المرصد ولا اتابع غير صدى
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14765 ] نشر منذ 3 شهور
.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14765 ] نشر منذ 3 شهور
وهم عطنا ايمك في المرصد علشان نتابعك.
شكل ذي الصبيه نقل تم المرصد علشان ترصد تحركاتك. وهم. صار عندك محرم ومهرجان الزيتون شكله باقي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14765 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههه طيب شيلوا الاسم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14765 ] نشر منذ 3 شهور
اسمك يا وهم