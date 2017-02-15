أمانة جدة تشدد على تحقيق اشتراطات ذوي الاحتياجات الخاصة للمراكز التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شدد هاني أبو راس، أمين أمانة جدة، على تمكين لجنة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بالوقوف على المشاريع الجديدة والجاري تنفيذها واستقبال مرئيات اللجنة حول المتطلبات اللازمة، والتأكيد على البلديات الفرعية من تحقيق الاشتراطات لجميع المحلات والمراكز التجارية والإدارية.

وتوعدت الأمانة بإيقاف تجديد وإصدار رخص التشغيل وممارسة النشاط وإطلاق التيار الكهربائي، إلا بعد تطبيق اشتراطات ذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الإدارة العامة لرخص التعمير بعدم استقبال أي طلب إلا حين التأكد من وجود لوحة منفصلة للوصول الشامل مجهّزة لذوي الاحتياجات الخاصة.