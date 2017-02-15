تطبيق بصمة اليد في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

طبقت مؤخرا إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل، مؤخراً، نظام الحضور والانصراف بالبصمة في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل، في محاولة منها لتوفير الوقت والجهد وترشيد استهلاك الورق والطباعة مع ربط النظام بين المدارس وإدارة الخدمات التعليمية.

وتم تركيب أجهزة نظام الحضور والانصراف بالبصمة في مدارس المرحلة الثانوية بتعليم الهيئة الملكية بالجبيل بواقع خمس مدارس، حيث تم توزيع أكثر من 170 جهاز بصمة، ليستفيد منه 300 موظف، و2841 طالبا.

ويتوقع من النظام الجديد المساهمة بشكل كبير في رفع مهارة الموظفين والطلاب في إدارة الوقت وتعزيز ثقتهم في نظام الحضور والانصراف، فضلا عن تميزه بسهولة إدخال وتحديث قائمة أسماء الطلاب والعاملين بالمدرسة، مع التحكم بوقت التأخير ومنح الأعذار والإجازات ، وسهولة استخراج التقارير، واحتفاظه بنسخة احتياطية لبيانات الطلاب والمعلمين في حال انقطاع الشبكة لحين استئناف العمل بها.