عقوبة مالية جديدة علي الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

أزمة مالية جديدة تعرض لها نادي الاتحاد بعد صدور حكم من غرفة فض المنازعات يلزم إدارة العميد بدفع 195 ألف ريال لصالح شركة نجوم الرياضة لوكالة اللاعبين.

ويأتي ذلك بعد حصول الشركة علي حكم ضد الاتحاد بعد توقيع العميد مع اللاعب ماجد الخيبري دون الرجوع لها بصفتها وكيل اللاعب الرسمي.

وكان الاتحاد تعاقد مع الخيبري في الموسم الماضي من نادي نجران الا انه لم يظهر بالمستوي المناسب لإقناع الجهاز الفني للفريق.