ولي عهد مملكة البحرين يصل إلى الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة ظهر اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله قصر الملك سعود للضيافة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالله آل الشيخ وعدد من كبار المسئولين.

وقد وصل بمعية سمو ولي عهد مملكة البحرين، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية ومعالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط ومعالي وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد ومعالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني ومعالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد ومعالي الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مدير عام مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .