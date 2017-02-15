سجن مواطن 8 سنوات لتأييده داعش ومحاولة السفر للقتال في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، ابتدائياً بسجن مواطن 8 سنوات، بتهمة انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعه قائده ومحاولة السفر إلى سوريا للانضمام للقتال معهم وتستره على بعض أفراد التنظيم داخل المملكة وعدم الإبلاغ عنهم.

وعزرت المحكمة المتهم على ذلك بالسجن من تاريخ إيقافه منها 4 سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 الفقرة أولاً ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة 8 سنوات.