 استشهاد أحد أبطال القوات البرية بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

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استشهاد أحد أبطال القوات البرية بالحد الجنوبي

استشهاد أحد أبطال القوات البرية بالحد الجنوبي
راشد آل شريه(صدى):

استشهد الجندي محمد بن مفرح المنجحي العسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة بالقوات البرية، بالحد الجنوبي في منطقة نجران، أثناء قيامه بمهامه الدينية والعسكرية لحماية لحدود المملكة.

وقالت مصادر، إنه يتم الأن التنسيق مع ذوي الشهيد لاستلام جثمانه تمهيدا لتشييع جنازته في وقت لاحق.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2195 ] نشر منذ 3 شهور

غفر الله له ورحمه
وجعله من الشهداء
وأسكنه فسيح جنانه