مارادونا يخضع للتحقيق في إسبانيا - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

كشفت وسائل إعلام الإسبانية، عن خضوع الأرجنتيني دييجو مارادونا للتحقيق من قبل الشرطة الإسبانية بمدريد بتهمة التعدي بالضرب على فتاة بأحد الفنادق بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ويتواجد مارادونا حاليا في مدريد لحضور لقاء نابولي الإيطالي مع ريـال مدريد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا والذي يقام علي ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن مدير الفندق الذي يتواجد به النجم الأرجنتيني السابق استدعى الشرطة بعد تعدي مارادونا بالضرب على أحدي الفتيات والتي رفضت التقدم بشكوى ضده.