رجال مرور عسير يعملون بصمت ولهم بصمة فخر - صحيفة صدى الالكترونية

رجال مرور عسير يعملون بصمت ولهم بصمة فخر
جميع الدوائر الحكومية بمنطقة عسير اعلنت حالة التاهب القصوى وذلك بسبب هطول الامطار على المنطقة وكل عمل واجتهد وصرح بعمله .
وكان هناك رجال يعملون في الخفاء بكل جد واجتهاد وحريصون على ارواح قائدي المركبات فكانوا مواكبين لاحدث اولا باول حيث صرح مدير مرور عسير طالباً من الجميع المكوث في منازلهم حرصاً على ارواحهم وايضاً تم نشر جميع ضباط وافراد المرور على الطرقات لتسهيل مرور عربات الدوائر الحكومية واقفال الطرق الغير جاهزة للعبور .
ولازال العمل مستمر الى وقت اعداد هذا الخبر .
فحرصنا على نشر مجهوداتهم لشكرهم على ذلك حيصوا عملوا بصمت ولهم بصمة فخر .
العنااد[ عدد التعليقات: 325 ] نشر منذ 3 شهور
عملهم مالهم فضل
لكن نقول شكرا لهم
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2406 ] نشر منذ 3 شهور
لازم كل جهه تبري نفسها وتمدح موظفيها من كارثة ابها وعسير الي صارة وانكشف المستور ..حسبنا الله على من كان سببها ..