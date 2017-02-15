رجال مرور عسير يعملون بصمت ولهم بصمة فخر - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

جميع الدوائر الحكومية بمنطقة عسير اعلنت حالة التاهب القصوى وذلك بسبب هطول الامطار على المنطقة وكل عمل واجتهد وصرح بعمله .

وكان هناك رجال يعملون في الخفاء بكل جد واجتهاد وحريصون على ارواح قائدي المركبات فكانوا مواكبين لاحدث اولا باول حيث صرح مدير مرور عسير طالباً من الجميع المكوث في منازلهم حرصاً على ارواحهم وايضاً تم نشر جميع ضباط وافراد المرور على الطرقات لتسهيل مرور عربات الدوائر الحكومية واقفال الطرق الغير جاهزة للعبور .

ولازال العمل مستمر الى وقت اعداد هذا الخبر .

فحرصنا على نشر مجهوداتهم لشكرهم على ذلك حيصوا عملوا بصمت ولهم بصمة فخر .