الاتفاق يطلب إدخال العمري في صفقة بيع كنو - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

تسعي إدارة نادي الاتفاق لبيع عقد اللاعب محمد كنو إلي النادي الأهلي وادخال صالح العمري في الصفقة للإستفادة بشكل أكبر من بيع اللاعب.

ويأتي ذلك في ظل رغبة اللاعب في عدم التجديد للاتفاق حيث رفض أكثر من عرض من إدارة الفريق خلال الفترة الماضية.

ويرغب ناديي الأهلي والهلال في الحصول علي خدمات اللاعب في الموسم المقبل نظرا لما يقدمه من عروض قوية هذا الموسم.