الاتفاق يطلب إدخال العمري في صفقة بيع كنو - صحيفة صدى الالكترونية

الاتفاق يطلب إدخال العمري في صفقة بيع كنو
تسعي إدارة نادي الاتفاق لبيع عقد اللاعب محمد كنو إلي النادي الأهلي وادخال صالح العمري في الصفقة للإستفادة بشكل أكبر من بيع اللاعب.
ويأتي ذلك في ظل رغبة اللاعب في عدم التجديد للاتفاق حيث رفض أكثر من عرض من إدارة الفريق خلال الفترة الماضية.
ويرغب ناديي الأهلي والهلال في الحصول علي خدمات اللاعب في الموسم المقبل نظرا لما يقدمه من عروض قوية هذا الموسم.
نصراوي عالمي[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 3 شهور
باذن الله يروح للملكي ويخلي فريق الزعيق غلطة اسيا نادي الحكام والدفع العشاري
شرقاوي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
طيب انت يالفقراوي شدخلك بالموضوع …….
حمد فارس الساعدي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
اساسا الاتفاق هو من شهر كنو وماراح ينجح مع غير الاتفاق فأفضل له البقاء في الكومندز فارس الدهناء وشرف لاي لاعب ان يكون بالاتفاق
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 3 شهور
كنو هلالي يا طحلبي يبو اربعه والموضوع منتهي والإعلان حيكون بسكوت وهدؤ بدون جعجعه والقنبله الكبيره إلي قاعد يطبخها الزعيم مع لاعب دولي واساسي مع فريقه وحيكون حديث الكره السعوديه وبعده لاعب من طراز كبير خليجي سيكون رمانة الهلال وقريبآ 💙💃💙
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 3 شهور
انه زعيم اسياء يا قوم…
فعلآ الهلال ثابت والبقية متحركون 🙋
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2367 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا الهلال يفاوض وغيره يحصدون 😊😊😂😂😂هههههههه مبروك لجمهور العالمي وليد ومبروك لللملوك العويس 😊😂😂والجاي الله يستر من الجلطات بس 😊😊😂😂